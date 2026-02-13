Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Mairene Estrada Galván, quien era oriunda de Astrea, Cesar.

Según la información preliminar, residentes del sector y transeúntes se toparon con la impresionable escena y dieron aviso a las autoridades.

El hallazgo se registró en horas de la mañana de este viernes, sobre una vía terciaria ubicada en el corregimiento de Zambrano, ubicado en el sur del departamento de La Guajira.

Tras la alerta, personal de la Policía Nacional coordinó con el Ejército Nacional el ingreso a la zona debido a las condiciones de orden público en el sector.

En el lugar yacía el cuerpo de la mujer amarrada de manos con dos heridas ocasionadas por arma de fuego en la cabeza, una a la altura de la región occipital y otra en la región temporal.

Posteriormente, una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, realizaron los actos urgentes e inspección judicial. El cadáver fue trasladado a la sede de Medicina Legal y Ciencias Forenses local, debido a que la víctima no portaba documentos de identidad, pero horas después fue identificado.

Finalmente, la Policía del departamento indicó que los móviles están por establecerse y que la investigación fue asumida por el ente judicial en turno.