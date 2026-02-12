Argumentando que las condiciones actuales de las represas no justifican tarifas elevadas en el mercado, el presidente Gustavo Petro pidió a las empresas generadoras de electricidad que ajusten sus precios a la baja, medida a la que se acogió en las últimas horas la Hidroeléctrica Urrá.

Gobernador de Córdoba responde a Petro sobre manejo de Urrá: ‘Buscan culpables y es el Gobierno quien la controla’

En ese sentido, la Hidroeléctrica Urrá anunció que se acogerá de manera inmediata a la medida de Precios de Escasez por Tecnologías, en cumplimiento del marco regulatorio expedido por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Según el documento, la compañía incorporará de manera permanente los mecanismos regulatorios de contratación vigentes y las medidas adoptadas por las autoridades sectoriales, con el objetivo de responder a las condiciones hidrológicas actuales. La empresa aseguró que actuará de forma coherente con los costos eficientes de generación, el nivel de los embalses y el interés general.

Asimismo, indicó que continuará ofreciendo energía de manera “razonable, transparente y solidaria” con el sistema eléctrico, contribuyendo especialmente a mitigar la exposición de las comercializadoras que atienden a usuarios vulnerables frente a la volatilidad de los precios en bolsa.

No obstante, la compañía precisó que esta decisión solo podrá verse reflejada una vez la CREG adopte las medidas necesarias para materializarla. En ese sentido, manifestó que permanecerá atenta a las actuaciones del regulador para hacer efectiva la determinación.

Vale mencionar que el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, había dicho que su cartera “insta a las generadoras hídricas y demás tecnologías con bajos costos de operación a acoger las medidas de precio por tecnología (...) les recordamos que todas las deudas de liquidación del cargo por confiabilidad fueron actualizadas para brindar los incentivos de participación para las generadoras y garantizar la protección a los usuarios frente a los precios de la energía".

Afinia suspende la entrega de facturas de energía a damnificados en Córdoba

La empresa de energía Afinia, filial del Grupo EPM, comunicó este jueves que decidió tomar medidas relacionadas a las emergencias causadas por las lluvias en el departamento de Córdoba.

Informó que las lluvias han provocado el desbordamiento de los ríos Sinú y San Jorge, lo que ha generado múltiples afectaciones a una cantidad significativa de familias en la región.

66 mil familias en Córdoba se verán beneficiadas con suspensión temporal de sus facturas de energía

Es por eso que, “en un gesto de solidaridad y comprensión frente a la compleja coyuntura”, decidió suspender temporalmente la distribución de la factura del servicio de energía en las zonas más golpeadas por las inundaciones.

De acuerdo a lo difundido por la empresa, esta determinación busca brindar un alivio inmediato a aproximadamente 66 mil clientes que enfrentan actualmente las consecuencias del clima.