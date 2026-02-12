Ante las afectaciones provocadas por el desbordamiento de los ríos Sinú y San Jorge en Córdoba, Afinia, filial del Grupo EPM, informó que adoptó medidas transitorias para apoyar a las familias impactadas por la emergencia invernal de las últimas semanas.

Leer más: Crece rechazo a señalamientos contra generadores hidráulicos

La compañía anunció la suspensión temporal de la entrega de la factura del servicio de energía en los sectores afectados, decisión que beneficiará a cerca de 66 mil clientes. Según explicó, esta medida permitirá evaluar el impacto real en cada usuario y realizar los ajustes correspondientes antes de efectuar los cobros.

Aunque la normativa colombiana obliga a las empresas de servicios públicos a mantener sus procesos de facturación mientras sea posible y no exista una declaratoria oficial de calamidad pública, la empresa indicó que la regulación sí permite implementar alivios y facilidades para los usuarios en contextos de emergencia.

En ese sentido, la empresa señaló que, dadas las circunstancias, prioriza el acompañamiento a las familias damnificadas. Una vez se normalicen las condiciones en las zonas afectadas, los usuarios podrán acceder a planes de financiación sin intereses, ajustados a su capacidad de pago.

Asimismo, la compañía aseguró que mantiene monitoreo constante de las redes eléctricas para garantizar un suministro seguro y confiable, priorizando la seguridad de las comunidades y de su personal técnico.

La medida busca brindar un respiro económico a los hogares afectados mientras avanzan en su proceso de recuperación tras la temporada de lluvias.

Leer más: Distrito anuncia horarios para venta de licor, rumba y eventos durante en Carnaval 2026