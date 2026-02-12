El Distrito de Barranquilla dio a conocer, mediante la publicación de la gaceta distrital 1267, los horarios habilitados para los locales comerciales dedicados a la venta de bebidas alcohólicas durante el festejo del Carnaval 2026.

Las medidas rigen para todo el Distrito de Barranquilla y fija en su artículo 3 el horario para venta y consumo de bebidas alcohólicas, estableciendo los siguientes horarios comerciales para establecimientos dedicados a esta actividad:

Del 17 de enero al 13 de febrero:

Domingo a jueves: 09:00 a.m. a 02:00 a.m. del día siguiente.

Viernes y sábado: 09:00 a.m. a 04:00 a.m. del día siguiente.

Días 14, 15 y 16 de febrero:

09:00 a.m. a 04:00 a.m. del día siguiente.

Día 17 de febrero:

09:00 a.m. a 02:00 a.m. del día siguiente.

Otras disposiciones:

La Alcaldía señala que los “otros establecimientos comerciales deben seguir los horarios del Decreto Distrital 0417 de 2022”.

Para las aglomeraciones de público, determina que “los eventos autorizados por la Secretaría Distrital de Gobierno entre el 17 de enero y el 17 de febrero no podrán exceder las 05:00 a.m. del día siguiente como hora límite de finalización”.

En cuanto a las medidas para eventos masivos se implementan las siguientes prohibiciones y obligaciones: “Organizadores y asistentes deben velar por la integridad del espacio y las personas”, además que está “prohibido portar armas neumáticas, de fogueo, elementos cortopunzantes, sustancias peligrosas o aerosoles de pimienta”.

Igualmente está “prohibido el uso de estupefacientes o sustancias psicoactivas no autorizadas”.

En cuanto a envases de vidrio, se encuentra “prohibido el porte y consumo de alcohol en envases de vidrio durante el ingreso, salida o evacuación de eventos”, así como “la venta de alcohol a personas con síntomas de intoxicación etílica”.

La Alcaldía deja en claro que no se podrá realizar “cualquier espectáculo público o privado que no tenga permiso de la Secretaría de Gobierno”, así como los llamados “retenes carnavaleros” realizados por particulares para obstaculizar el tránsito a cambio de dinero.

La pólvora también está prohibida la comercialización y uso de pólvora o pirotecnia, excepto con permisos específicos para expertos.