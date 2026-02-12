El Carnaval de Barranquilla 2026 se consolida como la principal fuente de empleo temporal en la ciudad, generando alrededor de 193.000 puestos de trabajo directos e indirectos y proyectando un movimiento económico superior a los $840.000 millones, según estimaciones de la Alcaldía y la Cámara de Comercio.

Más que una fiesta, es hoy la industria creativa y cultural más importante del territorio, dinamizando sectores clave y convirtiéndose en el sustento de miles de familias barranquilleras.

Para esta edición, se abrió convocatoria para vincular a 3.800 personas en logística y operación, fortaleciendo el ecosistema laboral cultural y de servicios. Detrás de cada desfile, concierto y evento masivo hay costureras, diseñadores, técnicos de sonido, electricistas, transportadores, vendedores, artistas, gestores culturales, personal de seguridad y trabajadores del sector hotelero y gastronómico que encuentran en esta temporada una oportunidad concreta de ingresos y proyección.

“El Carnaval es lo que somos: identidad, trabajo colectivo, talento popular y cultura viva que pasa de generación en generación. También es desarrollo económico, oportunidades para miles de familias que, con su arte, oficio y tradición, hacen grande a Barranquilla”, expresó el alcalde Alejandro Char, quien además destacó que se esperan más de 6 millones de espectadores en los distintos eventos.

Sectores como la gastronomía, la hotelería, el comercio, el transporte, el turismo y la industria creativa experimentan uno de sus mayores picos de actividad del año. Se proyecta la llegada de más de 820.000 visitantes nacionales e internacionales; solo por vía aérea arribarían cerca de 107.000 pasajeros, mientras que la ocupación hotelera superará el 90%, con picos del 100% en los días principales. Estas cifras se traducen en más turnos laborales, mayor demanda de servicios y fortalecimiento del empleo formal e informal.

El Carnaval 2026 cuenta además con una inversión histórica superior a $10.690 millones a través del Portafolio de Estímulos, beneficiando a más de 50.000 artistas, hacedores y gestores culturales, quienes activan la cadena de valor cultural durante meses de preparación. Desde la confección de vestuarios hasta el montaje de carrozas y la producción técnica, la fiesta representa una plataforma de desarrollo económico sostenible.

La Batalla de Flores, que se realizará el sábado 14 de febrero desde las 10:30 a. m. en la Vía 40 bajo la temática “Río de emociones”, será uno de los grandes hitos. Con la participación de más de 14.000 danzantes, 73 grupos folclóricos, 18 carrozas, 39 orquestas y 59 tráileres, el desfile celebra los 35 años del cumbiódromo y evidencia la magnitud de la operación logística que sostiene cientos de empleos en áreas técnicas y artísticas.

El precarnaval ya anticipa el impacto: casi 2 millones de espectadores, 42.000 participantes en desfiles y eventos y 22.000 artistas y hacedores activando la economía cultural. El Carnaval del Suroccidente vinculó a más de 5.600 participantes formados en la Escuela Distrital de Arte y Casas Distritales de Cultura; el Carnaval Gay reunió a más de 2.100 participantes y el Carnaval de los Niños superó los 10.000, consolidando el relevo generacional.

Con sello de sostenibilidad, accesibilidad y un robusto dispositivo de seguridad de 2.630 policías, acompañados por Fuerzas Militares y organismos de socorro, Barranquilla demuestra que puede organizar una fiesta masiva, segura y de estándares internacionales.

El Carnaval de Barranquilla 2026 confirma que la cultura es identidad, pero también es empleo, desarrollo económico y proyección internacional. En cada tambor que suena y en cada comparsa que desfila, hay trabajo, oportunidades y el impulso de una ciudad que convierte su tradición en motor de futuro.