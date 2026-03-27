La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra la ministra de Ambiente, Irene Vélez Torres, quien se desempeñaba antes como directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, por presuntas fallas en el control y la vigilancia de la hidroeléctrica Urrá I.

Leer más: Víctima de atentado en la 84: nexos con ‘la Negra Dominga’ y sobreviviente de ataque en Villa Estadio

El desbordamiento del proyecto habría provocado la emergencia invernal en los departamentos de Córdoba y Sucre, que se ha venido presentando en las últimas semanas y que tiene en alerta a esas regiones del país.

La decisión, adoptada el 26 de marzo de 2026, también incluye a otros seis funcionarios y exfuncionarios de entidades como la ANLA, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) y la empresa URRÁ S.A. E.S.P.

El Ministerio Público busca establecer si hubo faltas disciplinarias relacionadas con la emergencia por inundaciones registrada en febrero de este año en la cuenca del río Sinú.

Ver también: Así se veía por dentro ‘La Casa de los Gatos’, en la que el Distrito y las autoridades rescataron más de 70 animales

Según el informe de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, la emergencia no puede considerarse un evento imprevisible, sino la materialización de riesgos previamente identificados.

Asimismo, el documento de la PGN advierte sobre una presunta operación negligente por parte de Urrá, que habría incumplido las reglas de operación del embalse y el Plan de Manejo Ambiental.