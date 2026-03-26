Con el pasar de las horas continúan haciéndose públicos más detalles respecto a las condiciones en las que se encontraban los animales que fueron rescatados por las autoridades en la mañana de este jueves, 26 de marzo, al norte de Barranquilla, en una vivienda conocida en el sector como ‘La casa de los gatos’.

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En las últimas horas, mediante las redes sociales, tanto las autoridades como vecinos de la zona han compartido en las diferentes redes sociales fotografías en las que se puede observar el procedimiento mediante el cual se llevó a cabo el rescate de los animales.

Las principales imágenes muestran a varios perros y gatos siendo sacados de la residencia por parte del personal de la Policía y la Patrulla Animal.

Jeisson Gutierrez

Jeisson Gutierrez

Jeisson Gutierrez

Sin embargo, algunas de las fotografías que más impacto han causado en la comunidad no involucran directamente las labores de las autoridades, sino más bien las instalaciones intervenidas.

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En estas se alcanza a ver el interior de la vivienda, y quedan al descubierto las condiciones de hacinamiento e insalubridad a las cuales se encontraban expuestos los animales que las mujeres, residentes del inmueble, mantenían en el lugar.

Al menos 20 perros al interior de un cuarto, paredes sucias, electrodomésticos en mal estado, acumulación de varios objetos y más, es lo que se puede observar en las imágenes.

Cortesía

Adicionalmente, en otras fotografías se ven otras zonas de la casa, sucias, llenas de basura e igualmente con acumulación de deshechos y varios objetos.

Cortesía

Las condiciones de insalubridad del sitio, requirieron incluso que el personal que ingresó para ejecutar las labores de rescate tuviese que utilizar cubrebocas, guantes, trajes especiales y otros elementos de protección de riesgos biológicos.

Durante el operativo en el caso de la vivienda ubicada en la calle 93, que continúa en desarrollo, se ha logrado el rescate de más de 70 animales, los cuales están siendo trasladados al Centro de Bienestar Animal para su valoración y cuidado. pic.twitter.com/iLszLTipIl — Alcaldía de Barranquilla (@alcaldiabquilla) March 26, 2026

Más de 70 animales fueron rescatados por las autoridades

Hasta el momento, el Distrito confirmó que han logrado rescatar más de 70 animales, los cuales fueron trasladados al Centro de Bienestar Animal para su valoración y cuidado.

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“Durante el operativo en el caso de la vivienda ubicada en la calle 93, que continúa en desarrollo, se ha logrado el rescate de más de 70 animales, los cuales están siendo trasladados al Centro de Bienestar Animal para su valoración y cuidado”, expresaron en la cuenta de X.

La Secretaría de Gobierno, la Oficina de tránsito, Barranquilla Verde, Triple A, Air-e y otras dependencias del Distrito hicieron presencia desde las 7 de la mañana para iniciar la intervención en esta casa que representa un riesgo sanitario.

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De acuerdo con vecinos, esta propiedad había sido intervenida años atrás, cuando extrajeron múltiples gatos (de ahí viene el nombre de la ‘Casa de los Gatos’). Además, se conoció que antes albergaban hasta a un mono en este hogar.

En las últimas semanas, uno de los perros de las propietarias habría intentado morder a otro canino, según comentaron vecinos a este medio.