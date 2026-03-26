En la mañana de este jueves 26 de marzo, la Alcaldía de Barranquilla y autoridades locales lideraron la intervención a una vivienda ubicada en la carera 46 con 93, este lugar es mejor conocido como la ‘Casa de los Gatos’.

Hasta el momento, el Distrito confirmó que han logrado rescatar más de 70 animales, los cuales fueron trasladados al Centro de Bienestar Animal para su valoración y cuidado.

“Durante el operativo en el caso de la vivienda ubicada en la calle 93, que continúa en desarrollo, se ha logrado el rescate de más de 70 animales, los cuales están siendo trasladados al Centro de Bienestar Animal para su valoración y cuidado”, expresaron en la cuenta de X.

Durante el operativo en el caso de la vivienda ubicada en la calle 93, que continúa en desarrollo, se ha logrado el rescate de más de 70 animales, los cuales están siendo trasladados al Centro de Bienestar Animal para su valoración y cuidado. pic.twitter.com/iLszLTipIl — Alcaldía de Barranquilla (@alcaldiabquilla) March 26, 2026

La Secretaría de Gobierno, laOficina de tránsito, Barranquilla Verde, Triple A, Air-e y otras dependencias del Distrito hicieron presencia desde las 7 de la mañana para iniciar la intervención en esta casa que representa un riesgo sanitario.

De acuerdo con vecinos, esta propiedad había sido intervenida años atrás, cuando extrajeron múltiples gatos (de ahí viene el nombre de la ‘Casa de los Gatos’). Además, se conoció que antes albergaban hasta a un mono en este hogar.

En las últimas semanas, uno de los perros de las propietarias habría intentado morder a otro canino, según comentaron vecinos a este medio.