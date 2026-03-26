La Alcaldía de Barranquilla dio a conocer la puesta en funcionamiento de un nuevo por parte de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de un semáforo en la avenida Cordialidad, más exactamente en la carrera 6 con calle 91.

Según manifestó el Distrito, la intersección cuenta con una programación de “tiempos ajustada a la demanda vehicular y peatonal, basada en estudios técnicos de aforo, análisis de demoras, colas y fluidez del tráfico”.

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Según el Distrito, estos tiempos se adaptarán a “los distintos momentos del día, priorizando las horas de mayor congestión para mejorar la circulación y la seguridad vial”.

Además, la implementación incluye la instalación de equipos semafóricos, así como la señalización y demarcación vial correspondiente, con el fin de facilitar la adaptación de conductores, ciclistas y peatones.

Con la puesta en funcionamiento de este equipo, se les recuerda a los ciudadanos que se prohíbe el giro a la izquierda en sentido oriente–sur en la avenida Cordialidad (carrera 6) con calle 91.

“Como alternativa, los vehículos que transitan del Centro hacia el barrio Santo Domingo de Guzmán utilizarán la apertura en el separador central e ingresarán por la calle 90”, aconsejó la Alcaldía.

Además, se prohíbe el giro a la izquierda en sentido occidente–norte en la avenida Cordialidad (carrera 6) con calle 91: “Como alternativa, los vehículos que se dirigen hacia los barrios California, El Romance y El Bosque girarán a la derecha por la calle 90, continuarán por la carrera 5D y tomarán la calle 91 hacia el norte”.

Adicionalmente, "se invita a la comunidad en general que requiera cruzar la avenida Cordialidad (carrera 6) entre las calles 90 y 91 a dirigirse a la intersección semaforizada, con el fin de realizar cruces peatonales de manera segura mediante el uso del dispositivo semafórico".

“Desde la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial seguimos trabajando para construir una movilidad más segura, eficiente y organizada para todos los barranquilleros. Estos cambios hacen parte de nuestro compromiso con la vida y con el bienestar de la ciudadanía”, declaró Yaciris Cantillo Romero, secretaria de Tránsito y Seguridad Vial.

Cambios en Barrio Abajo y El Golf

Por otra parte, la Alcaldía de Barranquilla, a través de la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial, informa a la ciudadanía que a partir de este viernes 27 de marzo se implementarán dos importantes cambios de sentido vial en los sectores de Barrio Abajo y El Golf.

De un lado, en Barrio Abajo, la calle 43, entre carreras 53B y 50, pasará de doble sentido de circulación a único sentido sur–norte (desde el barrio Chiquinquirá hacia la vía 40), unificándose con el sentido existente en la calle 43 entre carreras 43 y 50.

La calle 42, entre la carrera 43 y la calle 41, pasará de doble sentido de circulación a único sentido norte–sur (desde la vía 40 hacia el barrio Chiquinquirá).

“Esta intervención permitirá configurar un par vial compuesto por las calles 43 y 42, entre las carreras 53B y 43, minimizando conflictos en puntos críticos por cruces y estacionamiento en vía, y mejorando la circulación en la zona teniendo mejoras en señalización vertical, equipos de control semafórico y la demarcación del sector”.

Por otra parte, en el barrio El Golf, la calle 81, entre carreras 65 y 59B, pasará de doble sentido de circulación a único sentido norte–sur (desde la vía 40 hacia el barrio El Golf).

Cabe resaltar que previo a esta implementación, desde el jueves 5 de febrero se realizó un laboratorio vial para evaluar la viabilidad de la medida.

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“Los resultados obtenidos demuestran que la habilitación del nuevo sentido de circulación mejora considerablemente la operación sobre la calle 81, con una reducción del tiempo de viaje de hasta 64 segundos (52%). Además, estos cambios minimizan la cantidad de conflictos en intersecciones críticas como la carrera 59B y la carrera 64, generando mejoras en los tiempos de viaje en estos corredores del 9% y 26%, respectivamente”, señaló el Distrito.