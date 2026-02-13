“Estamos aquí y no los vamos a dejar solos”. Con este mensaje contundente le llegó el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, a las más de 600 personas que fueron evacuadas de manera preventiva ante el aumento del nivel del río Sinú y que están alojadas temporalmente en el Coliseo de Ferias.

En una visita y recorrido más a este lugar el mandatario dialogó con la comunidad, escuchó sus inquietudes y reiteró que la administración a su cargo coordina de manera permanente todas las acciones necesarias para garantizar que todos continúen recibiendo atención humanitaria integral.

“Estamos organizando y articulando todo para que aquí no falte nada. Queremos que tengan la tranquilidad de que vamos a seguir garantizando las ayudas humanitarias y el acompañamiento psicosocial que requieran mientras superamos esta emergencia”, expresó el alcalde.

Asimismo, les anunció atención médica a las familias alojadas en este sitio, reforzando los servicios de salud y haciendo seguimiento a las condiciones de bienestar de niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Esta atención se suma a la psicosocial y al acompañamiento institucional constante.