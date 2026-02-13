El tradicional Carnaval de Corozal, en el departamento de Sucre, que empezó la noche del jueves 12 de febrero con la participación de los niños, no terminó de la mejor manera.

Leer más: 3 toneladas de ayudas para animales damnificados fueron enviadas a Córdoba

A pesar de los esfuerzos de los organizadores y de la administración municipal por garantizar la seguridad colocando vallas por donde se cumpliría el desfile de los pequeños, hubo quienes violaron esa área restringida, invadieron el desfile y llevaron a actuar al grupo de logística que fue contratado para el desarrollo de este certamen cultural que llega a su edición 59.

Hubo agresiones de toda índole, incluso con tonfa, que es una herramienta de trabajo que utiliza la Policía Nacional, pero que la noche del jueves estaba en manos de unos particulares organizados y uniformados con camisas de color azul, y a quienes se les ve en videos de aficionados agrediendo.

No olvide leer: Capturaron a sujeto señalado de asesinar a sus suegros

Los desmanes incluso se registraron en las afueras de la sede del Comando de la Policía en Corozal.

Los padres de familia rechazaron estos actos que llenaron de miedo y pusieron en riesgo a sus hijos menores de edad e incluso a ellos también, al tiempo que la ciudadanía en general reclama más y mejores garantías para los eventos masivos que se aproximan.

Le puede interesar: Hospitales del Cesar recibieron millonarios recursos

El alcalde de Corozal, Bayron Ospina, lamentó lo ocurrido en el desfile del Carnaval de los Niños, y reiteró que esta es una fiesta cultural y familiar, y no se puede permitir que situaciones aisladas opaquen la alegría y el esfuerzo de todos los que trabajan con amor por esta tradición.

Convocó un Consejo de Seguridad extraordinario y en desarrollo de este acordaron el aumento del pie de fuerza tanto en la zona sur como en la zona norte del municipio para garantizar mayor presencia y control durante el resto de las actividades programadas.