El Gobierno del Cesar, a través de la Secretaría de Salud Departamental, giró más de $5.000.000 millones, a los 25 municipios del departamento, correspondiente a la Liquidación Mensual de Afiliados. Con estos recursos, se está asegurando la continuidad del régimen subsidiado y la prestación de los servicios de salud a la población más vulnerable del territorio, según indicó la administración departamental.

“Desde el Gobierno del Cesar estamos priorizando decisiones que garanticen la continuidad de la atención en salud. Este giro refleja un compromiso claro con los municipios y con nuestra red hospitalaria pública, porque entendemos que sin estabilidad financiera no es posible ofrecer servicios oportunos y de calidad a nuestra gente”, destacó la gobernadora, Elvia Milena Sanjuan Dávila.

El giro realizado por el Departamento corresponde a la liquidación mensual de afiliados del Régimen Subsidiado y fue distribuido entre los 25 municipios del Cesar. Municipios como Valledupar, que recibió $2.000.778.453,70; Aguachica, con $495.848.535,22; Agustín Codazzi, con $329.418.967,66; Bosconia, con $216.885.356,80; entre otros, reciben estos recursos que permiten garantizar la financiación del aseguramiento de su población afiliada.

Asimismo, la Secretaría de Salud Departamental realizó la gestión para lograr que las EPS autorizaran el giro directo del 74 % de los recursos, equivalente a $4.014.023.292,81, a favor de las Empresas Sociales del Estado (ESE) del departamento.

Este mecanismo permitió que una parte significativa del dinero llegara directamente a la red pública hospitalaria, contribuyendo al pago de obligaciones financieras y al fortalecimiento institucional de los hospitales, muchos de los cuales enfrentan retos económicos que impactan su funcionamiento.

Las EPS que autorizaron estos giros fueron: Cajacopi, Famisanar, Nueva EPS, Familiar de Colombia, Asmet Salud, Salud Total y Mutual Ser, siendo Nueva EPS la entidad con el mayor valor autorizado, correspondiente a $1.804.725.710,31.

“Gracias a esta autorización, varias ESE del departamento recibieron recursos que inciden directamente en su capacidad de respuesta. Entre ellas se destacan el Hospital Rosario Pumarejo de López, con $1.902.852.616,65; el Hospital Eduardo Arredondo Daza, con $614.041.464,47; y el Hospital Local Álvaro Ramírez González E.S.E., con $222.396.634,00; además de otros centros asistenciales urbanos y rurales”, afirmó la gobernadora, Elvia Milena Sanjuan Dávila.