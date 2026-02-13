Más de quinientos niños, niñas y adolescentes con discapacidad, quienes son estudiantes de instituciones educativas de la capital del Cesar, se beneficiaron de la campaña ‘Todos Somos Útiles’, una iniciativa desarrollada por la organización de Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026.

Para este propósito se unieron más de 25 empresas, entidades ligas deportivas, federaciones nacionales y otras voluntades que hicieron posible la entrega a niños, niñas y adolescentes que recibieron el material escolar por parte de la ministra del Deporte, Patricia Duque Cruz y del director de Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026.

El director de los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026, Elmer Jiménez Silva, manifestó: “Esencialmente cumplimos un objetivo fundamental: generar inclusión y aportar al bienestar de niños y niñas con discapacidad, reafirmando el compromiso social de los Juegos”, afirmó.

La ministra del Deporte, Patricia Duque Cruz, destacó el alcance de la campaña y su significado dentro del legado de los Juegos: “Este acto demuestra que el deporte también transforma vidas desde lo social. Los Juegos Parasuramericanos dejan un legado que va más allá de la competencia y llega directamente a quienes más lo necesitan”.

Dicha iniciativa se articuló con la Secretaría de Educación de Valledupar, entidad que aportó la caracterización de la población escolar con discapacidad e hizo la convocatoria para la asistencia al evento. “Considero que la campaña ‘Todos Somos Útiles’ se convirtió en un detalle especial de los ciudadanos con los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Se trata de incluirlos, y los Parasuramericanos 2026 lo logró, llevando felicidad con textos y útiles escolares”, indicó, la secretaria de educación de Valledupar, Karol Lobo Cardona.

