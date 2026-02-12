Un llamado al cuidado colectivo de la infraestructura de alumbrado público, hizo la empresa ESTIV, encargada de este servicio en Valledupar, ante el incremento de actos vandálicos y hurtos que atentan directamente contra el bienestar de los ciudadanos.

A la fecha, el valor total de las pérdidas asciende a la cifra de $656.949.299. Este daño al patrimonio público se traduce en: 271 luminarias LED de alta tecnología, 13.479 metros de cableado, 320 tapas de cajas de registro deterioradas, entre otros elementos esenciales para el buen funcionamiento del servicio.

La entidad indicó que si bien el impacto es generalizado, se registran puntos críticos donde la reincidencia delictiva ha dejado a oscuras a cientos de familias, como en las avenidas Aeropuerto, Los Militares, Brisas de la Popa, Francisco El Hombre, Miami y Canal de Panamá; los parques Didáctico, Don Carmelo, Bello Horizonte, Altagracia, Panamá, Sacúdete (Francisco de Paula), Casimiro Maestre; y principalmente los barrios Porvenir, Valle Meza y Villa Bolivariana.

“Las denuncias son de conocimiento de las autoridades, con quienes trabajaremos mancomunadamente para disminuir los casos, capturar a los implicados y fomentar una cultura de cuidado hacia la infraestructura”, precisó Ricardo Henríquez Salas, gerente de la Entidad.

Igualmente, a la comunidad en general, les conminó a denunciar este flagelo, con el fin de evitar apagones y mayores pérdidas económicas.

“Si observan personas ajenas a la empresa manipulando redes o postes (especialmente en horarios no habituales o sin uniformes/vehículos identificados), pueden reportar de inmediato a la línea de atención al usuario 3105603784 o al 123 de la Policía Nacional”, puntualizó Henríquez.