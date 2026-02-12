Un mototaxista, identificado como Donaldo Enrique Altamar Ayala, de 35 años de edad, fue la víctima fatal que dejó un violento ataque armado, perpetrado en horas de la tarde de este miércoles en el barrio San Roque.

Según testigos, el hecho de sangre ocurrió a eso de las 4:30 p. m., mientras las personas transitaban en total calma cuándo, de un momento a otro, unos sujetos que se movilizaban en una moto interceptaron a Donaldo Enrique en la concurrida calle 30 con carrera 38.

El parrillero, con arma de fuego en mano, le propinó 14 mortales disparos al hombre, quitándole la vida en el acto.

Esta casa editorial conoció que el hoy occiso era oriundo de Sitionuevo, Magdalena, pero residía en el municipio de Sabanagrande, donde laboraba como mototaxista.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para dar con el paradero de los agresores, quienes huyeron en una motocicleta de placas THC-75G, con rumbo hacia el barrio Villanueva tras perpetrar el atentado.