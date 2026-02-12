La Policía Nacional en el Atlántico, viene adelantando una ofensiva contra el delito en distintas modalidades; es así que, mediante labores investigativas, personal adscrito a la Seccional Investigación Criminal, (SIJIN), bajo la coordinación de la Fiscalía, logran la captura de una persona en flagrancia, por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Mediante diligencias de registro y allanamiento realizados en el municipio de Baranoa, fue capturado Darío José Bolívar Navarro, de 36 años de edad, a quien se le logra incautar durante el procedimiento policial, un arma de fuego tipo revólver, calibre 38 milímetros y dos celulares.

Durante la investigación se pudo establecer que, el capturado es un actor criminal dinamizador del tráfico de estupefacientes en los barrios 11 de mayo, San José 1 y 2, urbanización el Encanto y Villa Leila del municipio de Baranoa, zonas identificadas como focos de distribución de estupefacientes.

Con la captura de ‘El Gordo’ se logra una afectación significativa a los dinamizadores de la venta y comercialización de estupefacientes, así como a las estructuras de sicariato que operan en esta jurisdicción.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de Nación.

El Coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, comandante del Departamento de Policía Atlántico, invita a la comunidad a denunciar cualquier acto delincuencial que afecte la convivencia y la seguridad ciudadana, la línea 123 está habilitada para el suministro de información.

Declaraciones: Teniente Coronel Ronald Hernando Mariño Caballero, Comandante Operativo del servicio de policía.