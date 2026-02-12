Como María de los Ángeles Terán Gullo, de 17 años, fue identificada la joven que sufrió un accidente en la carrera 23 con calle 8A, en el sector de Villa Concha, en noroccidente de Valledupar, la tarde del pasado miércoles, cuando se movilizaba en una motocicleta conducida por su hermano.

La víctima iba de parrillero y al conductor chocar contra un bordillo, cayó sobre el pavimento sufriendo graves lesiones en la cabeza ya que no portaba casco.

La aún menor de edad fue trasladada de inmediato a la Clínica Erasmo, donde permaneció por varias horas entre la vida y la muerte. Pese a los esfuerzos de los médicos, en horas de la madrugada del jueves murió.

La noticia de su muerte ha causado gran consternación entre sus familiares ya que ambos involucrados, eran estudiantes y un futuro por delante. En el caso de María de los Ángeles recién estaba iniciando su carrera universitaria en la Universidad del Área Andina de esta capital.

Allegado a la familia indicaron que, al parecer, sus padres habían comprado la motocicleta recientemente para que se movilizaran a la universidad.

Las autoridades indicaron que al momento del accidente no tuvieron información por lo cual les imposibilita realizar la reconstrucción de los hechos. Entre tanto, el cuerpo de la joven fue trasladado a Medicinal Legal.