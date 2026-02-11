En las últimas horas se conoció sobre el fallecimiento de Fabián Quintero Ramírez, un suboficial del Ejército Nacional retirado, señalado de haber asesinado violentamente al hijo y madre de su expareja sentimental, Liney Fuentes Cabrera, en noviembre del año 2024 en el barrio Paraíso, jurisdicción del municipio de Malambo.

El hombre se encontraba recluido en el Centro de Detención Transitorio en el barrio Las Estrellas, sin embargo, tras presentar una supuesta “crisis de nervios” y delirios de “persecución” fue hospitalizado el pasado 5 de febrero en el Camino Adelita de Char, donde falleció.

De manera extraoficial, se conoció que Fabián Quintero consumió gran cantidad de fármacos, los que le habrían ocasionado su muerte en las últimas horas.

Liney Fuentes Cabrera, expareja de Fabian Quintero, se pronunció el pasado martes sobre la muerte del homicida de su madre y pequeño hijo, y aseguró que “no era la forma en la que queríamos que él pagara”, sin embargo dijo que fue “justicia divina”.

La mujer, bastante conmovida, indicó que la noticia “me ha asombrado mucho y no tengo palabras, sinceramente, porque no era la forma como nosotros pensamos que moriría”. Agregó que finalmente lo que más quería era que el asesino de sus seres queridos “pagara con todas las de la ley, por mi hijo y mi vieja. Era algo que deseaba todo el tiempo”, sin embargo pagó de una manera diferente.

Liney Fuentes narró que tiene tres meses con ayuda psicológica y que recientemente se soñó con su hijo y estalló en llanto, “pegué un grito desgarrador”. Aseguró que “hay noches que yo no duermo” y que tiene una foto del niño en su cuarto, la cual le han recomendado quitar para no hacerse más daño.