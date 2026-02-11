Solo dos días faltaban para que la soledeña Stefanny Martínez Barceló fuese coronada en la concha acústica de la Banda de Baranoa como Reina del Carnaval del Atlántico 2026, un evento creado por la Gobernación del Atlántico.

Lea: Una K-Z hecha con pasión y reciclaje, la mejor fachada del Carnaval 2026

Sin embargo, en la noche de este martes la joven sorprendió a todos sus seguidores de la red social Instagram al publicar un video en el que renuncia oficialmente a seguir siendo la reina del Carnaval del Atlántico.

En el clip Martínez Barceló, que había sido presentada como reina de las carnestolendas departamentales el pasado 5 de diciembre, explicó las razones que motivaron su decisión.

La joven de 18 años señaló que lo que inició como un sueño “se convirtió en una pesadilla”, debido —según sus palabras— a incumplimientos en los compromisos que le habrían prometido al asumir el rol de embajadora de la fiesta departamental.

Lea: ‘Carnaval Sostenible’ recuperó 5,5 toneladas de material reciclable durante eventos de precarnaval en Barranquilla

“Cuando acepté este rol se me prometió un cubrimiento, un acompañamiento y un respaldo total para representar el departamento del Atlántico, pero nada de esto se vio en la realidad”, expresó Martínez Barceló en el video.

La ahora exreina aseguró que, pese a que se habló de presupuestos y apoyos para cumplir con la agenda del Carnaval, estos “nunca se materializaron”, lo que dificultó su desempeño y la organización de actividades propias del cargo. También manifestó que se le restringió el acompañamiento de su familia y amigos en momentos clave, una situación que calificó como “básica” y necesaria para su bienestar emocional.

Lea: El Carnaval del Recuerdo retrató la memoria cultural de Baranoa

Otro de los puntos que mencionó fue la imposibilidad de desarrollar propuestas propias. Según relató, sus iniciativas para generar contenido o buscar soluciones a los problemas logísticos fueron vetadas o postergadas. “Mis opiniones, mis propuestas y mis intentos de buscar soluciones para mi beneficio fueron vetados”, dijo.

Martínez Barceló indicó que el pasado fin de semana fue su “punto de quiebre”, luego de un episodio en el que, según contó, se sintió sola y sin acompañamiento musical ni institucional durante la Batalla de Flores de Santo Tomás. “Me sentí sola, me sentí triste y sentí que no le estaba dando a mi público lo que realmente merecía”, afirmó.

Lea: Transmetro operará ruta especial para garantizar la movilidad durante Carnaval

En su intervención, la joven también explicó por qué no había hablado antes sobre la situación. Señaló que, al tratarse de un sueño de toda la vida, intentó sostener el proceso con la esperanza de que las dificultades se resolvieran. Sin embargo, dijo que decidió pronunciarse “no desde el rencor, sino desde el corazón”.

La exreina aseguró que su renuncia implica dejar atrás proyectos y oportunidades vinculadas al cargo, pero manifestó confianza en que vendrán nuevas etapas. “La vida, los proyectos y los sueños continúan… el show continúa con o sin reina y esta vez que continúe sin mí (…) Por eso les presento mi carta de renuncia como su reina y embajadora del Carnaval del atlántico”, concluyó.