Un hecho inédito es el que ha ocurrido en el Carnaval del Atlántico, fiesta que a solo horas de realizar el show de coronación de su soberana se quedó sin figura central.

La soledeña Stefanny Martínez Barceló, que había sido presentada como reina de las carnestolendas departamentales el pasado 5 de diciembre, en la noche de este martes hizo oficial su renuncia a través de un video en Instagram.

La joven de 18 años señaló que lo que inició como un sueño “se convirtió en una pesadilla”, debido —según sus palabras— a incumplimientos en los compromisos que le habrían prometido al asumir el rol de embajadora de la fiesta departamental.

“Cuando acepté este rol se me prometió un cubrimiento, un acompañamiento y un respaldo total para representar el departamento del Atlántico, pero nada de esto se vio en la realidad”, expresó Martínez Barceló en el video.

La ahora exreina aseguró que, pese a que se habló de presupuestos y apoyos para cumplir con la agenda del carnaval, estos “nunca se materializaron”, lo que dificultó su desempeño y la organización de actividades propias del cargo.

Martínez Barceló indicó que el pasado fin de semana fue su “punto de quiebre”, luego de un episodio en el que, según contó, se sintió sola y sin acompañamiento musical ni institucional durante la Batalla de Flores de Santo Tomás. “Me sentí sola, me sentí triste y sentí que no le estaba dando a mi público lo que realmente merecía”, afirmó.

La fiesta continúa en el Atlántico

La Gobernación del Atlántico aceptó la renuncia de Martínez y a través de un comunicado de prensa afirmó que, pese a la salida de la embajadora, la programación del Carnaval del Atlántico seguirá su curso con normalidad.

“Comprendemos las razones y circunstancias que han llevado a Stefanny y a su familia a tomar esta determinación. Como institución, valoramos el bienestar personal y familiar por encima de cualquier compromiso protocolario y respetamos la privacidad de los motivos expuestos”.

El principal evento de esta semana se llevará a cabo este jueves en la sede de la Majestuosa Banda de Baranoa a partir de las 7:00 p. m., donde se realizará el gran show central con una producción de primer nivel.

La jornada contará con la participación de artistas como Grupo Bananas, Diego Daza, Óscar Prince y Drea, además de otras sorpresas preparadas para celebrar la identidad cultural del Atlántico.

“Invitamos a todos los atlanticenses a acompañarnos en este espacio de unión y alegría para todos los municipios del departamento”, manifestó la Gobernación.