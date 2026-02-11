La Gobernación del Atlántico y la Secretaría de Cultura y Patrimonio aceptó la noche de este martes la renuncia de Stefanny Martínez Barceló al cargo de embajadora del Carnaval del Atlántico 2026, en un pronunciamiento oficial en el que también se reiteró la continuidad de la programación festiva y la realización del evento central previsto para esta semana.

Leer más: A dos días de su coronación, Stefanny Martínez renuncia a reinado del Carnaval del Atlántico

Según el comunicado, la organización de las fiestas aceptó de manera oficial la dimisión de la joven, decisión que indicaron responde a razones y circunstancias personales y familiares que serán respetadas por la institucionalidad.

“Valoramos el bienestar personal y familiar por encima de cualquier compromiso protocolario y respetamos la privacidad de los motivos expuestos”, señalaron los entes organizadores.

Asimismo, desde la Oficina de Comunicaciones del Carnaval del Atlántico agradecieron a Martínez Barceló por el tiempo compartido con los hacedores de la llamada “Ruta de la Tradición”, destacando su dedicación durante el periodo en que representó a las fiestas del departamento. Además la organización le deseó éxitos en sus proyectos futuros.

La fiesta continúa

Pese a la salida de la embajadora, la programación del Carnaval del Atlántico seguirá su curso con normalidad. La Gobernación y la Secretaría de Cultura y Patrimonio reiteraron su compromiso con la ciudadanía y con la preservación de las manifestaciones culturales del departamento, al tiempo que hicieron un llamado a los atlanticenses para acompañar las actividades programadas.

El principal evento de esta semana se llevará a cabo este jueves en la sede de la Majestuosa Banda de Baranoa, donde se realizará el gran show central con una producción de primer nivel. La jornada contará con la participación de artistas como Grupo Bananas, Diego Daza, Óscar Prince y Drea, además de otras sorpresas preparadas para celebrar la identidad cultural del Atlántico.

Ver también: Desfiles de la Vía 40 tendrán nuevos horarios de inicio

“Invitamos a todos los atlanticenses a acompañarnos en este espacio de unión y alegría para todos los municipios del departamento”, indicaron los organizadores.

Con este anuncio, el Carnaval del Atlántico 2026 mantiene en firme su agenda de cara a la temporada festiva que se avecina.