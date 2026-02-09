Las calles de Baranoa se vistieron de color, música y memoria para recibir la edición XXXV del Carnaval del Recuerdo, una jornada organizada por la Fundación Barrio Arte. Durante más de cinco horas, danzantes de todas las edades —niños, jóvenes y personas mayores— desbordaron talento y alegría, dando forma a una pasarela itinerante que recorrió cerca de dos kilómetros y medio.

Este año, la festividad rindió homenaje a las danzas patrimoniales que laten en el municipio, consideradas el pulso vivo del carnaval.

“Este Carnaval del Recuerdo se realiza en homenaje a las danzas del municipio, porque gracias a ellas el carnaval se mantiene vivo como expresión cultural del municipio y del departamento”, explicó Edinson Palma, alcalde de Baranoa, durante un momento de respiro entre las actuaciones.

La jornada reunió cerca de 165 muestras, cada una con su propio color, ritmo y vestuario, acompañadas por sonidos de millos y equipos de amplificadores que potenciaron la energía en cada sorteo de paso. El público, entregado, aplaudía cada presentación, dejando ver el orgullo local en cada sonrisa.

El acto recibió el respaldo institucional de la región: el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, acompañó el desfile y lo calificó como uno de los eventos más tradicionales, por su capacidad de resumir la historia de la cultura carnavalera. “Aquí hay más tradición; es aquí donde nacen las expresiones autóctonas de los grupos”, afirmó Verano, subrayando la importancia de conservar estas manifestaciones como memoria viva de la comunidad.

Premiación

Los ganadores del concurso de la versión 35 del Carnaval del Recuerdo:

Danzas tradicionales:

Primer puesto: cumbia La Taruya

Segundo puesto: porro fandango Colectivo Atlántico

Comparsa de tradición y comparsas de fantasía

Primer puesto: Rebelión de Monocucos de Malambo

Segundo puesto: Centro Artístico Julio Otero

Disfraz colectivo

Primer puesto: la Granja de los campesinos de Luruaco

Segundo puesto: Los Burros Corcoviones

Disfraz individual

Primer puesto: Él Bebe

Segundo puesto: el Indio Arahuaco

Danza de tradición:

Primer puesto: Danza de los Pájaros de Raíces de mi Tierra de Baranoa

Comparsa de tradición y fantasia:

Premio único a la excelencia: La Grande Río de Palmar de Varela

Comparsas homenajeadas

Este año se homenajeo a este grupo de danzas que durante años han hecho parte del legado cultural no solo de Baranoa sino de la región y lo más importante es que es transmitida de generación en generación:

Trenzadora de la Palma

Negros del Cangaru

Las Mojigangas

Fandango callejero

Negros Macoqueros

Danza de la Langosta

Danza del Paludismo

Negros del Tambo

Danza de los Pájaros