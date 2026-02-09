Las calles de Baranoa se vistieron de color, música y memoria para recibir la edición XXXV del Carnaval del Recuerdo, una jornada organizada por la Fundación Barrio Arte. Durante más de cinco horas, danzantes de todas las edades —niños, jóvenes y personas mayores— desbordaron talento y alegría, dando forma a una pasarela itinerante que recorrió cerca de dos kilómetros y medio.
Este año, la festividad rindió homenaje a las danzas patrimoniales que laten en el municipio, consideradas el pulso vivo del carnaval.
“Este Carnaval del Recuerdo se realiza en homenaje a las danzas del municipio, porque gracias a ellas el carnaval se mantiene vivo como expresión cultural del municipio y del departamento”, explicó Edinson Palma, alcalde de Baranoa, durante un momento de respiro entre las actuaciones.
La jornada reunió cerca de 165 muestras, cada una con su propio color, ritmo y vestuario, acompañadas por sonidos de millos y equipos de amplificadores que potenciaron la energía en cada sorteo de paso. El público, entregado, aplaudía cada presentación, dejando ver el orgullo local en cada sonrisa.
El acto recibió el respaldo institucional de la región: el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, acompañó el desfile y lo calificó como uno de los eventos más tradicionales, por su capacidad de resumir la historia de la cultura carnavalera. “Aquí hay más tradición; es aquí donde nacen las expresiones autóctonas de los grupos”, afirmó Verano, subrayando la importancia de conservar estas manifestaciones como memoria viva de la comunidad.
Premiación
Los ganadores del concurso de la versión 35 del Carnaval del Recuerdo:
Danzas tradicionales:
Primer puesto: cumbia La Taruya
Segundo puesto: porro fandango Colectivo Atlántico
Comparsa de tradición y comparsas de fantasía
Primer puesto: Rebelión de Monocucos de Malambo
Segundo puesto: Centro Artístico Julio Otero
Disfraz colectivo
Primer puesto: la Granja de los campesinos de Luruaco
Segundo puesto: Los Burros Corcoviones
Disfraz individual
Primer puesto: Él Bebe
Segundo puesto: el Indio Arahuaco
Danza de tradición:
Primer puesto: Danza de los Pájaros de Raíces de mi Tierra de Baranoa
Comparsa de tradición y fantasia:
Premio único a la excelencia: La Grande Río de Palmar de Varela
Comparsas homenajeadas
Este año se homenajeo a este grupo de danzas que durante años han hecho parte del legado cultural no solo de Baranoa sino de la región y lo más importante es que es transmitida de generación en generación:
Trenzadora de la Palma
Negros del Cangaru
Las Mojigangas
Fandango callejero
Negros Macoqueros
Danza de la Langosta
Danza del Paludismo
Negros del Tambo
Danza de los Pájaros