La salud de Diomedes Dionisio Díaz Aroca, uno de los hijos del recordado ‘Cacique de La Junta’, mantiene en vilo a seguidores y familiares. El cantante fue trasladado a una clínica de mayor nivel en Barranquilla, luego de presentar varias complicaciones médicas que obligaron a una atención especializada.

La noticia de su hospitalización encendió las alertas en el mundo vallenato, especialmente por los rumores que circularon en redes sociales y que llegaron a hablar de un estado crítico sin retorno. Sin embargo, tanto su entorno cercano como su equipo médico salieron al paso para aclarar la situación real del artista.

Aunque en plataformas digitales se insistió en que el cantante enfrentaría una cirrosis hepática en fase terminal, esta versión no ha sido confirmada. De acuerdo con Edwin Cuello, mánager de Diomedes Dionisio, el artista atraviesa una descompensación que compromete varios órganos, pero su estado se mantiene controlado.

El parte médico conocido hasta ahora señala que el intérprete presenta cálculos tanto en la vesícula como en los riñones, una condición conocida como litiasis severa.

A esto se suma la presencia de líquido en uno de sus pulmones, situación que ha afectado su capacidad respiratoria y requiere vigilancia constante. También se confirmó una alteración en el hígado, aunque los especialistas aún no determinan si se trata de cirrosis, a la espera de los resultados de una resonancia magnética reciente.

“Él está estable, consciente y puede comunicarse, pero continúa en la UCI mientras los médicos definen el tratamiento más adecuado con base en los exámenes”, explicó Cuello, con el objetivo de llevar tranquilidad a los seguidores del llamado ‘diomedismo’.

Tras ello, el cantante fue trasladado de Valledupar a una clínica de mayor nivel en Barranquilla, para la realización de unos exámenes mas especializados, tras permanecer hospitalizado desde el pasado jueves por una descompensación.

Por este motivo, fue necesario el traslado para acceder a tecnología médica avanzada y un equipo de especialistas que definirá el camino a seguir.