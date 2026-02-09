Shakira volvió a demostrar que sabe levantarse, incluso cuando cae. La noche del sábado, durante el inicio de su residencia en El Salvador con la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, la cantante colombiana sufrió una caída en pleno escenario que fue grabada por decenas de celulares y se volvió viral en redes sociales.

El episodio ocurrió en el Estadio Nacional Jorge ‘El Mágico’ González, ante miles de fanáticos. Mientras interpretaba Si te vas, uno de sus clásicos más coreados, la barranquillera caminaba hacia un costado del escenario cuando su tacón se dobló. El mal apoyo la hizo perder el equilibrio y terminó en el suelo, apoyada sobre su lado derecho.

El golpe pareció fuerte, pero Shakira reaccionó con rapidez. Se levantó sola, tomó el micrófono y calmó al público con un simple “Ok”. Luego, entre risas, lanzó la frase que desató los aplausos: “¡Qué caída!”. El concierto continuó sin pausas, como si nada hubiera pasado.

Horas después, la propia artista se encargó de quitarle dramatismo al momento. En sus historias de Instagram compartió el video del resbalón y escribió con humor: “No se preocupen, ¡soy de caucho!”. Las imágenes captadas por el público confirmaron que el incidente se debió al calzado y no pasó a mayores.

Personas cercanas a la cantante aseguraron que Shakira no sufrió lesiones y que se encuentra en buen estado de salud para cumplir con el resto de las fechas programadas.

El concierto marcó un regreso especial. Shakira volvía a presentarse en El Salvador después de más de dos décadas, dando inicio a una serie de cinco shows consecutivos en el país. Emocionada, la artista habló con sus seguidores y definió el momento como “el reencuentro de una lobita con su manada centroamericana”.

La gira de la colombiana sigue rompiendo récords. Según datos de la industria musical, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour ya es la gira latina más exitosa de la historia, con una recaudación que supera los 421,6 millones de dólares y un Récord Guinness que respalda su impacto global.

Captura de pantalla

La residencia continuará esta semana con presentaciones programadas para el jueves 12, sábado 14 y domingo 15 de febrero, consolidando a El Salvador como uno de los escenarios clave del tour en Centroamérica.