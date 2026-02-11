Cientos de trabajadores de la Hacienda La Gloria mantienen un bloqueo en el sector conocido como ‘El Cruce’, en La Mata, sur del Cesar, ante la incertidumbre de poder quedarse sin sus empleos.

Sucede que, al parecer, las directivas de la hacienda, la cual se dedica al cultivo de palma de aceite, recibieron una comunicación de la Corte Constitucional, en la que anuncian un desalojo por haber varias hectáreas en reclamación por parte de la Agencia Nacional de Tierras.

Edwin Botello, quien es uno de los trabajadores explicó que no tienen nada claro debido a la poca información obtenida, lo cierto es que esperan este desalojo no sé dé y así seguir conservando sus puestos de trabajo.

Suministrada a EL HERALDO

“Acá estamos más de 600 trabajadores que decidimos realizar una protesta pacífica, sí la hacienda la quitan son muchas las familias que se quedaran sin sustento. Muchos de los trabajadores que acá estamos hemos adquirido enfermedades producto del mismo trabajo. La empresa que es la hacienda nos ha venido haciendo todo el acompañamiento y respaldo posible, nos pagan nuestros sueldos, pero ahora podemos quedar sin el empleo y es una masacre laboral”, expresó Botello.

De igual manera indicaron que no están en contra de la restitución de tierras, “nosotros lo que estamos pidiendo es derecho al trabajo, hay alternativas, pero como trabajadores hemos sido ignorados en un proceso desde hace mucho años. Por eso el llamado es al Gobierno nacional y a la Corte para que lleguen al territorio y verifiquen las necesidades. Serían más de 1.000 familias las perjudicadas si nos dejan sin trabajo, expresó otro de los trabajadores.

Suministrada a EL HERALDO

Entre tanto en dicho punto del sur del departamento el paso está bloqueado hasta tanto no hayan representantes del Gobierno nacional y se instale una mesa de concertación.

Este medio de comunicación intentó conocer más detalles del caso a través de la Agencia Nacional de Tierras, sin embargo, no hubo respuestas.