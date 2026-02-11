La Policía Nacional, a través del Grupo de Carabineros y Protección Ambiental del Departamento de Policía Guajira, adelantó un operativo de control en zona rural de San Juan del Cesar, que permitió la captura de cuatro personas que presuntamente realizaban actividades que atentaban contra el equilibrio ambiental, sin contar con los permisos exigidos por las autoridades ambientales competentes.

Leer más: Apareció la camioneta, pero no el DJ Dever

El procedimiento se llevó a cabo sobre la vía principal que comunica al municipio en mención con el corregimiento de Zambrano, donde fueron sorprendidos cuatro ciudadanos de 64, 54, 29 y 18 años de edad, quienes adelantaban labores de tala de árboles, excavación, remoción de la capa vegetal y del suelo, generando un impacto negativo en el entorno natural del sector.

Durante la intervención policial fueron incautados una volqueta, tres palas y una pica, elementos que, al parecer, eran utilizados para desarrollar estas actividades ilegales.

Ver también: A dos días de su coronación, Stefanny Martínez renuncia a reinado del Carnaval del Atlántico

Las personas capturadas, junto con los elementos incautados, fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a través de la URI en turno, para que se adelanten las actuaciones judiciales correspondientes.