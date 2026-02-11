Deberson José Ríos Caicedo, mejor conocido como Dj Dever, permanece desaparecido desde la noche de este martes, luego de que su equipo de trabajo reportara que fue desnudado y maniatado por personas que lo contrataron para amenizar una fiesta privada en Playa Mendoza.

Desde entonces es poca la información que se ha conocido sobre el paradero del productor y compositor del Passa Passa Sound System.

La información preliminar que se maneja en estos momentos es que ha sido encontrado el vehículo en el que se movilizaba el Dj Dever sin señales de violencia en el sector Paz de Barranquilla. Se trata de una camioneta Toyota Fortuner de color blanco.

Las autoridades del Atlántico aún se encuentran en la búsqueda del artista y sus dos trabajadores. Trascendió que dos bailarinas fueron liberadas en la Calle 93 con carrera 46.

“Se hace un llamado a quienes tienen retenido al artista y a su equipo, a que por favor los entreguen prontamente sanos y salvos. Además, se desmiente que todo se trate de una estrategia de marketing y se pide prudencia en este momento lleno de angustia para todos”, dice el segundo comunicado de prensa emitido por el equipo de DJ Dever.

De momento en Cartagena y toda la Costa sus seguidores siguen unidos en oración para la pronta aparición de Dever y su equipo. Cualquier información sobre su paradero, es importante en estos momentos.