Con el propósito de exaltar y reconocer el talento local, la Alcaldía de Barranquilla presenta durante todo febrero una exhibición especial de seis vestidos de fantasía que ha lucido la reina del Carnaval 2026.

Esta vitrina es uno de los distintos espacios que la administración del alcalde Alejandro Char habilita para que más diseñadores y artistas de la ciudad tengan más oportunidades para mostrar sus habilidades.

En ese sentido, la muestra está en la plazoleta de la estatua de Sofía Vergara en el Gran Malecón, como homenaje a la creatividad y el trabajo artesanal que hacen de la moda una expresión viva del Carnaval.

La exposición reúne piezas icónicas que destacan por su minucioso trabajo manual y su fuerza simbólica, creadas por prestigiosos diseñadores barranquilleros como Alfredo Barraza, Francesca Miranda, Haynner Campbell y Mayra Avendaño, en articulación con artesanos del Atlántico y estudiantes de la Escuela Distrital de Artes (EDA), evidenciando la diversidad y riqueza del ecosistema creativo de la ciudad.

cortesía

Michelle Char Fernández, reina número 90 del Carnaval de Barranquilla y también diseñadora, ha dado un protagonismo especial a la moda fantasía hecha en Barranquilla, una categoría que, según expertos del sector, es lo más cercano a la alta costura que se produce en Colombia.

Desde su rol como soberana, ha impulsado a diseñadores, creadores, nuevas marcas y emprendimientos locales, en sintonía con el propósito del programa Barranquilla es Moda, de la Alcaldía distrital, que se cumple a través de la Gerencia de Proyectos Especiales.

“Esta exhibición no solo celebra la identidad cultural y creativa de Barranquilla, sino que también visibiliza una cadena productiva que genera empleo, fortalece emprendimientos y dinamiza la economía local.

cortesía

La moda, especialmente en Carnaval, es una industria cultural con alto impacto social y económico, y desde la Alcaldía seguiremos apostándole a que el talento barranquillero tenga escenarios de proyección y circulación”, afirmó Madelaine Certain, gerente de Proyectos Especiales.

La exhibición estará abierta durante todo el mes de febrero, reafirmando que Barranquilla es Carnaval y el Carnaval es moda, y consolidando a la ciudad como un referente nacional de creatividad, tradición e innovación.

Vestidos en exhibición

Vitrina 1 (de derecha a izquierda):

• Raíz Africana – Alfredo Barraza

• La muerte está de fiesta – Mayra Avendaño

• Nuestra tradición – Escuela Distrital de Artes (EDA) y artesanos del municipio de Galapa

cortesía

Vitrina 4 (de derecha a izquierda):

• El fuego de la tradición – Haynner Campbell

• Macondo surrealista – Artesanas del Atlántico y Francesca Miranda • Vuelo de la tradición – Escuela Distrital de Artes (EDA)

Con esta muestra, la Alcaldía de Barranquilla reafirma su compromiso con el fortalecimiento de las industrias creativas y culturales, reconociendo en la moda fantasía un lenguaje artístico que conecta tradición, identidad y desarrollo para la ciudad.