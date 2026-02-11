El mundo champetero se encuentra impactado luego de que en la mañana de este miércoles se confirmara que el cartagenero DJ Dever, una de las figuras influyentes de este género musical se encuentra desaparecida.

Según conoció EL HERALDO DJ Dever junto con varios miembros de su equipo de trabajo, fueron contratados para amenizar una fiesta privada en el departamento del Atlántico, donde fueron retenidos por los organizadores y hasta el momento se desconoce su paradero.

Mientras las investigaciones del caso avanzan, son muchos los que se preguntan quién es este joven y con qué artistas ha trabajado.

A continuación presentamos un perfil sobre este DJ, productor y compositor cartagenero.

Deberson José Ríos Caicedo, mejor conocido como Dj Dever, es criado en el barrio Torices y se popularizó con el Passa Passa Sound System, máquina de sonido que impulsó la carrera de figuras como: Lil Silvio y El Vega, Kevin Flórez, Koffee El Kafetero, entre otros.

También lideró grandes eventos. El pasado 19 de abril de 2025 hizo el ‘Classic night’. Un evento 360° en el que artistas de champeta, dancehall y afrobeat pusieron a vibrar a más de 15 mil personas en la Plaza de Toros de ‘La Heroica’.

Además de bailar clásicos, los asistentes disfrutaron por primera vez en vivo las canciones de ‘La Reunión’, el nuevo disco de Dj Dever, que cuenta con grandes referentes de la música urbana local como Mr. Black, Kevin Florez, Criss & Ronny, Lil Silvio y El Vega, Kofee El Kaffetero, entre otros, quienes precisamente se presentaron en el ‘Classic night’.

Su pasión por la música se dio desde muy pequeño, pues su padre en ese entonces tenía un picó, una máquina grande amplificadora de sonido donde se escuchaba la música africana, creando en él un gusto particular.

“Yo me críe con toda la evolución que tuvo esa música con la champeta cantada en español y ya después de los 15 años empecé mi camino como productor musical, la música africana por medio de mi papá y el género champeta que era lo que normalmente se hacía en Cartagena”, fueron las palabras de Dever sobre sus inicios.

Trabajando con los grandes

Por unos amigos de su barrio que escuchaban dance hall, comenzó a escuchar este género musical en conjunto con reggaetón, fue en ese momento que decidió fusionar el ritmo urbano con la champeta urbana, empezando a hacer música con su vecino Lil Silvio, quien hoy en día es un gran artista del género, desde allí se empezó a “regar” la voz en Cartagena de que había una persona que fusionaba dichos géneros.

A partir del año 2008, empezaron a llegar diferentes artistas que en su momento no eran tan conocidos como Kevin Flórez y comenzaron a hacer fiestas donde colocaban la música que producían, y por medio de ese sistema fue que se dieron a conocer. Tras largos desafíos y canciones lanzadas llegó el tema ‘A primera vista’ de Lil Silvio & El Vega Feat. Koffe El Kafetero, con el que el género se catapultó.

DJ Dever ha grabado 20 producciones musicales y ha colaborado con grandes artistas como Kevin Flórez, Twister La Voz, Kevin Roldán, Nacho y J Balvin. Actualmente, está haciendo contactos en el exterior para llevar la cultura costera por medio de la música y llegar a más personas.

En su larga trayectoria musical conoció a Sandy Tabacinic, gestora cultural cartagenera del género champeta afrolatino, quien le ha puesto su ingrediente a través de SNYD music con artistas del continente africano creando fusiones entre la champeta, la música urbana y tropical de la costa, que poco a poco se ha dado a conocer y ha gustado a muchas personas.

Explorando el Afrobeat

Dj Dever también es consciente del auge internacional que está teniendo el afrobeat,una ventana que está permitiendo la visibilizacion de la champeta y toda la música que se hace en Cartagena. Situación que lo llena de orgullo y lo motiva a seguir trabajando.

“Yo un tiempo hice un receso, pero ya ahora estoy puesto para seguir con la misión que es dar a conocer nuestra cultura, nuestro talento y nuestros artistas”, resaltó el productor de 36 años, de los cuales 17 de ellos los ha dedicado a la industria musical.

Este año tenía proyectado hacer ‘La Reunión’ en diferentes ciudades del país. Estaría en Barranquilla, Bogotá, Medellín, Montería, San Andrés, Sincelejo, llevando lo mejor de la champeta, el afrobeat y el dancehall.

El pasado 15 de agosto junto con el dúo Criss & Ronny lanzó el afrobeat ‘Ojalá’.