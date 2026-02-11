A través de la Alerta Electoral Preventiva No. 001-2026, la Personería reportó un riesgo inminente de vulneración de los derechos civiles y políticos de la población rural de Santa Marta, debido al colapso del puente sobre el río Mendihuaca, que implica el cierre de la vía hacia Guachaca. Para el ente de control es una amenaza directa para el desarrollo normal de las elecciones de marzo próximo, en la que se elegirán congresistas de la República, al afectar la logística, la movilidad de los votantes y la custodia del material electoral.

“Estamos ante un escenario que puede traducirse en abstencionismo forzado”, dijo el personero distrital Edwar Orozco Oñate.

Agregó que “hay comunidades que, sin una solución pronta, no tendrían cómo llegar a las urnas”.

Riesgos identificados

Entre los principales hallazgos se destacan:

- Aislamiento logístico: dificultad para transportar kits electorales, jurados y testigos a los puestos de votación rurales.

- Vulneración del sufragio: Más de 5.000 ciudadanos podrían quedar sin garantías reales para ejercer su derecho al voto.

- Riesgo en la cadena de custodia: imposibilidad de retornar oportunamente el material votado para el escrutinio.

Ante esto la Personería exhortó al Ministerio del Interior, a la Registraduría Nacional, al Consejo Nacional Electoral, al INVIAS y a la Alcaldía Distrital a adoptar medidas urgentes, entre ellas el diseño de un plan de contingencia inmediato con rutas alternas o transporte aéreo o fluvial.

Asimismo activar la Subcomisión de Seguimiento Electoral con acompañamiento de la Fuerza Pública e instalar un puente provisional o militar que garantice la conectividad antes del certamen electoral y realizar una caracterización técnica de la población afectada para informar y asegurar que nadie quede excluido del proceso democrático.

De igual manera, la Personería puso en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación la situación de alerta electoral en la zona rural de Santa Marta y las razones que motivaron su declaratoria.