En medio de las emergencias que se han presentado en el departamento de Córdoba, por cuenta de las lluvias registradas en las últimas semanas, además de las más de 50 mil familias que se han visto afectadas, las animales también han sufrido los embates.

En redes sociales se dio a conocer un hecho que involucró a una perrita, que fue rescatada por un soldado del Ejército mientras se atendían a las personas que estaban atrapadas por las inundaciones.

En el video, publicado por Caracol Radio, el soldado relata que en medio de su misión de rescate de las personas que pedían ayuda tras quedar damnificadas en barrios de Montería, se encontró con una perrita y la rescató.

“Íbamos en el bote a ayudar a un ciudadano para sacar sus cosas. Cuando el perro nos vio, estaba en una casa, se nos lanzó encima, nadó”, contó el soldado.

Un compañero soldado se lanzó al agua para rescatar a la perrita, para así evitar que la corriente se la llevara. Se la entregó para ponerla a salvo.

“Lo adoptamos y ya hace parte de mi familia. La llamaremos Aqua y mejor no va a poder estar cuidada porque va a tener mucho cariño y se va a quedar en Montería aquí con mi familia y mi esposa”, dijo el soldado.

El militar envió un mensaje de solidaridad a los monterianos y cordobeses, e invitó a ayudar también a los animales en medio de la emergencia.

“Fuerza para todos los monterianos porque esto es duro y vamos a salir. Y a los que vean a un animal al que puedan rescatar, pues que lo hagan, porque nosotros como personas podemos defendernos, pero ellos son inocentes y no tienen la capacidad de defenderse solos”, dijo.

A continuación el video del relato del soldado, cortesía de Caracol Radio.