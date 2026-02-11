El Puesto de Mando Unificado, PMU, que lidera el proceso de censo y atención integral a las comunidades que vivieron el drama de las lluvias generadas por el paso de un frente frío en la ciudad de Santa Marta reporta, hasta la mañana de este miércoles 11 de febrero, 2.827 familias afectadas (8.481 personas) en el área urbana y rural.

Lea más: Ideam advierte que lluvias seguirán afectando varios departamentos de Colombia

La emergencia ha dejado 121 viviendas destruidas y 374 no habitables en 61 barrios y 19 sectores rurales.

Entre otros barrios se mencionan Vista del Mar, Playa Salguero, Villa Tabla, San Martín, Olaya Herrera, Pescaíto, Simón Bolívar, Los Fundadores, Las Vegas, Corea, Ondas del Caribe, San Jorge, sector de Gaira, Manantial, Salamanca, Buenos Aires, Siete Mochos, El Bolsillo, Villa del Carmen y Martinete.

Además de América, Ocho de Diciembre, Villa Betel, La Lucha, Zarabanda, Once de Noviembre, Pastrana, Pamplonita, Primero de Mayo, Acacias, Villa Franca, Luz del Mundo y Santa Ana.

Ver más: Gremio de la seguridad privada advierte sobre vigilancia con conserjes y no con personal capacitado: “Esto es muy peligroso”

Cortesía Alcaldía de Santa Marta

Y en el área rural se incluyen la vereda Casa Tabla, La Unión, Guachaca, Minca, Villa Rey, Calabazo, El Naranjo, San Rafael, Guachaca, Cacahualito, Aguas Frías, Mamer, Mendihuaca, El Chorro, Los Cocos, San Luis, Puerto Nuevo, San Martín, Trompito Alto y quebrada La Línea.

Trabajo articulado

Darío Linero, director de la Ogricc manifestó que “el censo seguirá activo hasta que se tenga la cifra total. Seguimos trabajando de manera articulada con todos los organismos de socorro, con toda la institucionalidad, tal y como lo ha dispuesto nuestro alcalde Carlos Pinedo Cuello”, comentó.

Por su parte el secretario de Promoción Social, Inclusión y Equidad, del Distrito, David Farelo Daza, señaló que “se ha dispuesto un acompañamiento psicosocial permanente para las familias afectadas”.

Lea también: Batallón de Ingenieros llega a Mendihuaca para instalación de puente militar

Equipos conformados por psicólogos, trabajadores sociales y profesionales de apoyo están presentes en los barrios y sectores más golpeados, brindando orientación emocional, contención y seguimiento a quienes han perdido sus viviendas o seres queridos.