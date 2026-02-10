El procurador Gregorio Eljach Pacheco, al tiempo que expresó este martes su solidaridad con las miles de familias afectadas por la inundación de un vasto territorio del Caribe colombiano, invitó al Gobierno a priorizar inversiones públicas en la región para enfrentar la emergencia invernal.

El jefe del Ministerio Público indicó que a través de la inversión de recursos que realice el Ejecutivo, bien sea de fuentes ordinarios o de la emergencia económica, si la decreta, debe dar prelación a cuatro aspectos fundamentales.

​El primero, la atención oportuna a la población afectada, a través de acciones urgentes que eviten un mayor sufrimiento del ya causado por la tragedia.

“Adoptar de manera inmediata las medidas necesarias para lograr la reactivación económica de la región, con especial atención en la agricultura y la ganadería”, expuso.

Como tercera medida, la reparación y reconstrucción de la infraestructura básica, pública y privada, como vivienda, acueductos, vías, escuelas.

“Se recomienda de manera muy especial al Gobierno poner en marcha actividades de prevención y atención en materia de salud para garantizar la salud y la vida de las comunidades”, sostuvo Eljach.

Así mismo, añadió que se requiere del Gobierno y de las autoridades departamentales y locales que haya acciones prontas y eficaces que atiendan el dolor que miles de familias de la región padecen en estos momentos.

Y ante la situación el funcionario envió agentes suyos del más alto nivel a ese territorio para velar que se atienda con responsabilidad a los damnificados y anuncia que está atento de manera personal a monitorear la evolución de la atención que el Estado debe dar en estos momentos a la población afectada.

