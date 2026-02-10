El presidente Gustavo Petro reveló el nuevo diseño del pasaporte colombiano. Durante el consejo de ministros realizado este martes 10 de febrero, el mandatario señaló que el documento se posicionará como el cuarto mejor del mundo en estándares de calidad.

Leer más: ELN asevera que no era su “objetivo” el atentado contra el senador Castellanos en que murieron sus dos escoltas

Según el jefe de Estado, el nuevo diseño responde a una reestructuración en el modelo de contratación para erradicar presuntas irregularidades.

“Quité la corrupción y vamos a tener el cuarto mejor del mundo, pero casi me cuesta la cárcel hacerlo”, expresó.

Y añadió: “Pedí que la imprenta nacional estuviera al servicio. Ya tenemos el pasaporte”.

Le puede interesar: Petro invocará la paz frente a carrera armamentista en Conferencia de Seguridad de Múnich

Petro afirmó que con esta nueva libreta el nivel de protección de los datos le permitirá que Colombia destacar por la calidad de su identificación migratoria.

Además, el mandatario señaló que no puede dar más detalles sobre el nuevo pasaporte colombiano, pues podría ser sancionado.

Lea acá: Procuraduría lidera reunión con el Gobierno para evaluar operación de Urrá en medio de emergencia invernal

“Es que nos sancionan si presento mucho el asunto, que todavía no se ha presentado, diría que una ‘chiva’”, manifestó.

A su vez, denunció que en el proceso se hallaron intentos de sabotaje. “Esto lo han querido sabotear porque quité uno de los mayores negocios de una empresa que tiene el software de los escrutinios en Colombia”, expuso.