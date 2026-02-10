La Procuraduría encabeza este martes una reunión con varias entidades gubernamentales para evaluar la operación de la Hidroeléctrica de Urrá en medio de la grave emergencia invernal por la que atraviesan varias zonas del país y especialmente el departamento de Córdoba.

El encuentro es con la central hidroeléctrica, los ministerios de Hacienda y Minas, la Superintendencia de Servicios Públicos y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd.

La idea es analizar el riesgo de inundación en la cuenca del río Sinú, así como la regulación de caudales, planes de contingencia y protocolos de atención.

“La @PGN_COL lidera reunión con @Urragenerador @MinHacienda @MinEnergiaCo @Superservicios y @UNGRD para evaluar operación del embalse de la Central Hidroeléctrica de Urrá y verificar riesgo de inundación en la cuenca del río Sinú, regulación de caudales, planes de contingencia y protocolos de atención”, informó el Ministerio Público en un comunicado.

La emergencia de vive por dos frentes fríos, fenómenos atípicos para esta época del año por su intensidad y persistencia, que han puesto bajo el agua al 80 % de los municipios del departamento y golpeado a cerca de 43 mil familias.

