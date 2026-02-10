El presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse sobre el papel de las represas frente a la emergencia por lluvias. En un mensaje publicado en su red social X, señaló que: “Juntas directivas de Urrá e Hidroituango también deben responder, sean privados o funcionarios. Di expresa indicación a todas las juntas directivas de las generadoras públicas que desde ya debían usar la formula nueva tarifaria, que funciona obligatoriamente desde el 2027, sino la tumba un magistrado. Por emergencia esa fórmula debe adelantarse para todas las generadoras. Y será decreto/ley”.

En respuesta, Hidroituango emitió un comunicado este lunes 9 de febrero calificando las declaraciones del presidente como “desinformadas” y defendiendo tanto la estructura de propiedad de la central como su operación.

Asimismo, la compañía explicó que Hidroituango S.A. es propietaria del proyecto, con participación mayoritaria del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) y la Gobernación de Antioquia, junto con EPM, la Nación y algunos socios privados. Además, recordó que existe un contrato con EPM para la construcción y operación de la central “bajo los más altos estándares internacionales en materia de seguridad, así como en el cuidado social y ambiental”, y que la sociedad realiza un seguimiento permanente de la obra.

HIDROITUANGO S.A. reacciona a las declaraciones del presidente Petro sobre el proyecto. pic.twitter.com/nIDlN9ynRJ — HIDROITUANGO S.A. (@hidroituango) February 9, 2026

La empresa destacó que el proyecto cuenta con más de 3.600 instrumentos de monitoreo que permiten anticipar el comportamiento del río Cauca con más de 30 horas de antelación, lo que facilita preparar el embalse ante crecientes y reducir los caudales aguas abajo. Por ello, Hidroituango afirmó que su operación “protege a las comunidades” y contribuye con el 11 % de la energía del sistema interconectado nacional.

EPM reafirma la operación segura de la central

Empresas Públicas de Medellín (EPM) también se pronunció y aseguró que Hidroituango “opera con total normalidad y dentro de los parámetros establecidos”.

Según la empresa, durante lo corrido de este año 2026, “y pese a una situación anómala de lluvias, los registros de monitoreo y verificación operacional indican que no se han presentado condiciones de ingreso de caudales que hayan requerido elevar el nivel de alerta de Hidroituango ni activar medidas extraordinarias de comunicación preventiva o de alerta temprana”. Hasta el 9 de febrero de 2026, solo Hidroituango registraba vertimientos, con un caudal de 752 metros cúbicos por segundo a las 10:00 a.m.

“La central Hidroituango se encuentra funcionando de manera segura y estable, con seguimiento técnico permanente a los caudales del río Cauca y a todos los sistemas asociados a través del Centro de Monitoreo Técnico”, expresó John Maya Salazar, gerente general de EPM.

Además, EPM añadió que Hidroituango puede operar como un “regulador de caudales”. Por ejemplo, en abril de 2025 ingresaron al embalse 5.000 metros cúbicos por segundo, y “gracias a la operación del proyecto, se logró amortiguar la creciente, descargando cerca de 3.000 metros cúbicos por segundo a través del vertedero y la generación de energía”.

Finalmente, EPM recordó que Hidroituango mantiene coordinación constante con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), a través de los 36 Consejos Municipales y los 4 Consejos Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres que cubren su zona de influencia.