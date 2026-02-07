El presidente Gustavo Petro indicó este sábado que ha ordenado una investigación sobre “los orígenes” de las inundaciones en los departamentos de Córdoba, Chocó, Sucre y Bolívar, causadas por las inusuales lluvias para esta época del año que se han agravado por la influencia de un frente frío en el Caribe y por los vertimientos de agua desde la represa de Urrá al río Sinú.

Captura de video Inundaciones en Bolívar.

A través de un extenso mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), el mandatario indicó que las emergencias “tienen dos orígenes diferentes a investigar”.

En primer lugar, señaló que las inundaciones se deben a “la crisis climática imprevisible que trajo un frente frío artico” y recordó que este sábado y domingo se sentirá en el país el “coletazo final”.

En segundo lugar, mencionó que “las represas estaban súper llenas” y señaló que “Urrá, Hidroituango y las demás” estaban al límite, pese a que “decían que había escacez de gas”.

“Es decir, había era abundancia de agua y ahora la botan gratuitamente de manera exageradamente dañina. Botan más de 2.500 toneladas de agua por segundo, ¿saben cuántas pérdidas de vida y bienes tuvo Colombia y saben cúanta energía potencial perdió el país cada segundo en Urrá?“, aseveró Petro.

Según el jefe de Estado, esa supuesta energía perdida debió “sustituir” al gas, en vez de “botarla en forma de agua torrentosa sobre las casas de los campesinos y las ciudades”.

“¿Por qué no reemplazaron la energía térmica?, ¿por qué hicieron importar gas carísimo a Colombia?, ¿dejaron las represas llenas para hacer contratos de venta de energía a precios de costos de gas para los próximos meses?, ¿será que las superintendencias no actuarán y será que magistrados volverán a salir en defensa no de los campesinos y ciudadanos hoy damnificados, sino en mantener las exageradas utilidades de las generadoras hidroeléctricas del país?“, inquirió.

En ese sentido, anunció que ha ordenado “investigación inmediata a las superintendencias y rendir informe”.

Consideró que el gerente de Urrá debe renunciar al cargo porque “mantuvo el 27 % de los días los últimos dos meses a un nivel por encima del nivel permitido”.

Pidió además que la asociación de generadores de energía se pronuncie sobre las actuales emergencias.

“¿Eficaz el gremio de los generadores para tumbar decretos en la corte constitucional para que no le suban impuestos y silencio cuando la codicia de sus asociados ha hecho perder vidas y profundizado un desastre nacional? Lo que vemos en el el Caribe es un delito ambiental", concluyó.