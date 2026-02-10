El presidente Gustavo Petro lanzó varios dardos a los alcaldes de los municipios de Córdoba afectados por las lluvias de los últimos días en el país. El mandatario los señaló de desviar los recursos destinados para la atención de los damnificados por la emergencia.

Leer más: Presidente Petro advirtió sobre entrada de tercer frente frío; Ideam afirma que se está alejando

Durante el consejo de ministros que se realizó este lunes 9 de febrero – a altas horas de la noche – el jefe de Estado aseguró que los políticos estarían usando las ayudas para hacer “campaña” y conseguir votos, de cara a las próximas elecciones.

“Están usando las ayudas nuestras diciendo que las ponen los políticos, que están en campaña, diciendo que la ayuda es de ellos, que voten por ellos, y la plata la estamos poniendo nosotros, la comida la estamos poniendo nosotros. Eso se llama sinvergüenzura electoral y no queremos eso”, dijo el jefe de Estado.

No olvide leer: Alcaldes de Córdoba se quedaron sentados en el piso esperando un espacio para reunirse con el presidente Petro

“Sabemos qué va a pasar porque yo conozco la cultura de Córdoba en la política. Están cogiendo el dinero público para hacer campaña comprando votos. No son todos los políticos, pero varios que conocemos de antaño (...) Todos tienen que saber que nos movemos en ley de garantías y la emergencia puede frenar la ley de garantías porque es decreto ley”, agregó.

Por su parte, Petro aprovechó el momento para reiterar la necesidad de que la Corte Constitucional descongele el decreto de emergencia económica con el propósito de atender la crisis ambiental desatada por las lluvias en diferentes territorios del país.

Lea acá: “Están usando las ayudas nuestras diciendo que las ponen los políticos”: Petro acusa a alcaldes durante consejo de ministros por emergencia en Córdoba

Además, advirtió que ante la falta de recursos se realizará un recorte de 16 billones de pesos del presupuesto.

“No tenemos plata porque el Congreso quitó la Ley de Financiamiento. Hoy lo que tocaría hacer es recortar 16 billones de pesos del presupuesto y esto va a valer otros 16 billones mal contados, llegar a la reparación total, entonces...”, dijo el jefe de Estado.

Alcalde de Montería solicitó helicóptero y medidas económicas extraordinarias

En el marco del Consejo de Ministros liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, elevó una serie de solicitudes urgentes al Gobierno Nacional para atender la grave emergencia ocasionada por las inundaciones que mantienen incomunicadas a varias zonas rurales del municipio y afectan varios barrios de la margen occidental de la ciudad.

Lea también: Renunció el presidente encargado de la Hidroeléctrica Urrá tras la emergencia invernal en Córdoba

De manera prioritaria solicitó la asignación de un helicóptero permanente en Montería que permita el traslado de ayudas humanitarias hacia corregimientos que hoy no cuentan con conectividad terrestre, como Loma Verde, Las Palomas y Guasimal, donde las familias enfrentan dificultades para acceder a alimentos, medicamentos y asistencia básica.

Kerguelén García fue claro en señalar que la emergencia transformará sustancialmente el rumbo del Plan de Desarrollo Municipal 2024-2028, ya que la prioridad ahora será avanzar hacia la recuperación integral del territorio y la reactivación social y económica de las familias afectadas.

Entre las necesidades expuestas por el burgomaestre al Presidente de la República se destacan la recomposición de la conectividad vial rural y urbana; los incentivos y apoyos a proyectos productivos rurales para aliviar la situación de pequeños productores; la rehabilitación y el mejoramiento de viviendas urbanas y rurales; y la intervención urgente del sistema educativo, teniendo en cuenta que 102 de las 256 sedes educativas del municipio presentan afectaciones.