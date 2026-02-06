Un grupo especializado del Batallón de Ingenieros del Ejército Nacional realizará los análisis técnicos para la instalación de un puente provisional sobre el río Mendihuaca, afectado por la súbita creciente del afluente durante el frente frío que a inicios de semana generó angustia y zozobra en Santa Marta y su área rural.

Este puente une a la capital del Magdalena con el departamento de La Guajira por la troncal del Caribe.

El anuncio lo hizo la gobernadora del Magdalena, Margarita María Guerra, luego de inspeccionar la zona junto con la ministra de Transporte, María Alejandra Rojas y el director del Invías, Juan Guillermo Jiménez.

Ante la solicitud hecha por la mandataria del Magdalena y su homólogo de La Guajira, obtuvieron una respuesta concreta por parte del Gobierno Nacional, que otorgó los permisos y recursos para la instalación del puente militar.

“La Gobernación ha dispuesto cubrir los gastos del personal que llegará a la zona para realizar la inspección técnica para la solución parcial al problema”, comentó la gobernadora Margarita Guerra.

Por su parte la ministra de Transporte, María Alejandra Rojas, destacó que “el trabajo articulado con la Gobernación del Magdalena y las demás entidades fue clave para atender de manera prioritaria la emergencia en Mendihuaca”.

Por su parte la titular de la cartera de transporte detalló que “la solución a la emergencia se desarrollará en tres etapas: una conectividad temporal inmediata, la instalación de un puente militar provisional con el apoyo de la UNGRD, el Ejército Nacional y el Invías, y finalmente una solución definitiva, para la cual ya se gestionan los recursos que permitirán adelantar los estudios y diseños de la obra permanente”.

Entre tanto, el director del Invías, Juan Guillermo Jiménez, indicó que el grupo de ingenieros militares iniciará desde este viernes los estudios y diseños de la solución definitiva.

“Lo haremos en el menor tiempo posible. En Putumayo lo logramos en tiempo récord y aquí también haremos el esfuerzo necesario para cumplirle a la comunidad del Magdalena”, concluyó.