El DJ cartagenero Deverson José Ríos Caicedo, conocido artísticamente como DJ Dever, fue reportado como desaparecido desde la noche del martes 10 de febrero tras desplazarse a un evento privado en el municipio de Tubará, Atlántico. En medio de la incertidumbre por su paradero, su esposa publicó un mensaje en redes sociales en el que expresó su angustia por la situación.

De acuerdo con información suministrada por el entorno cercano del artista y por el grupo Passa Passa Sound System, DJ Dever se encontraba en Atlántico cumpliendo compromisos laborales cuando se perdió contacto con él.

Según versiones conocidas por medios regionales, el DJ habría sido contratado para una presentación en una finca ubicada en jurisdicción de Tubará. Desde entonces, familiares y allegados no han logrado establecer comunicación con el artista ni con parte de su equipo de trabajo.

Antes de perder contacto, el DJ habría manifestado a su esposa que el lugar donde se encontraba le parecía “sospechoso”, mensaje que hoy forma parte de los elementos analizados dentro de la investigación.

Este fue el mensaje que publicó la esposa de DJ Dever en redes sociales

Tras conocerse la desaparición del artista, su esposa, Tiffany Villarreal, publicó un mensaje en redes sociales en el que expresó su desesperación por no saber de él.

“Quiero que sepas que me voy a morir si no apareces ya… tú eres todo para mí. Los que lo tienen, por favor devuélvanmelo”, escribió.

Instagram: @tiffvillarreal Este fue el mensaje que Tiffany Villarreal compartió en sus redes sociales tras confirmarse la desaparición de su pareja, Deverson José Ríos Caicedo, más conocido en el mundo artístico como DJ Dever.

El mensaje fue replicado por usuarios y miembros del sector musical, lo que contribuyó a visibilizar el caso en plataformas digitales.

Las dos bailarinas que acompañaban al DJ fueron halladas

En el desarrollo del caso, dos bailarinas que acompañaban al artista fueron localizadas en Barranquilla, al igual que la camioneta en la cual se transportaban, lo que permitió reconstruir algunos detalles de lo ocurrido. Sin embargo, el paradero de DJ Dever continúa sin esclarecerse.

Las autoridades del Atlántico asumieron la investigación y adelantan acciones para establecer las circunstancias de la desaparición y ubicar al artista cartagenero.

DJ Dever es reconocido en el ámbito del entretenimiento urbano y hace parte del grupo Passa Passa Sound System, lo que ha generado preocupación en el sector artístico y entre sus seguidores.