El pasado domingo 12 de abril se reportó la desaparición de siete personas en el cerro de Monserrate, un reconocido atractivo turístico y religioso de Bogotá.

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Desde ese momento, el Cuerpo de Bomberos de la ciudad inició la búsqueda por tierra y aire, sin embargo todavía no hay pistas de los extraviados.

De acuerdo a información preliminar, el último contacto con el grupo se registró en horas de la mañana, cuando tres adultos y cuatro menores de edad se comunicaron con un familiar, alrededor de las 11:00 a. m., para contarle que estaban en el templo: la Basílica del Señor Caído.

Cabe señalar que a este lugar se puede acceder por un camino peatonal de un poco más de dos kilómetros, por el funicular o por teleférico.

Según las autoridades, la idea del grupo de personas era tomar un sendero hacia el sector de Caracas. Hasta el momento no se sabe si lo lograron, pues se desconoce su paradero.

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Por su parte, un equipo del Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil, Gestión del Riesgo del Distrito y la Policía sigue las labores de búsqueda. Las autoridades han desplegado cuadrillas por tierra y sobrevuelan con drones la zona.

“Realizamos labores de búsqueda de siete personas extraviadas en inmediaciones del cerro de Monserrate”, publicó el Cuerpo de Bomberos en su cuenta de X. El trino en la madrugada de ese lunes ya tenía más de veinte mil vistas.