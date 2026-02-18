En el marco de la ofensiva frontal contra el homicidio y el narcotráfico, la Policía Nacional en el departamento del Atlántico, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, ejecutó una operación contra el Grupo de Delincuencia Común Organizado ‘Los Costeros’, estructura outsourcing del Clan del Golfo.

La operación se llevó a cabo mediante la ejecución de ocho diligencias de registro y allanamiento, con el apoyo de los comandos JUNGLA, en los municipios de Tubará, Sabanalarga, Juan de Acosta y Soledad, logrando la captura de cinco personas por orden judicial, una captura en flagrancia y una imputación en centro carcelario, por los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico, homicidio agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

Durante el procedimiento, se logra la incautación de dos armas de fuego tipo pistola, una marca Smith & Wesson y una Glock 17, ocho cartuchos calibre 9 milímetros, una motocicleta y dos teléfonos celulares, elementos que presuntamente eran utilizados para la comisión de actividades delictivas.

Entre los capturados se encuentra alias Javier Ariza o Mantequilla, señalado como cabecilla principal de esta estructura, quien presuntamente coordinaba las actividades relacionadas con el envío de estupefacientes hacia Centroamérica y Europa, utilizando la modalidad de lanchas rápidas y contaminación de embarcaciones marítimas.

Así mismo, fueron capturados alias El Mono y Andresito Ariza, quienes, al parecer, se desempeñaban como sicarios y serían los responsables de seis homicidios ocurridos durante el año 2025 en el municipio de Juan de Acosta, hechos que fueron esclarecidos con esta importante operación.

Los capturados, presentan 12 registros por los delitos de homicidio, concierto para delinquir por darse para homicidio, concierto para delinquir por darse para extorsión, fabricación, porte o tráfico de arma de fuego, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, amenazas y violencia intrafamiliar.

Con este importante resultado, la Policía Nacional reafirma su compromiso en la lucha contra el crimen organizado, afectando estructuras dedicadas al narcotráfico y contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad y convivencia ciudadana en el departamento del Atlántico.

El señor Coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, comandante del Departamento de Policía Atlántico, invita a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencia 123 o a la patrulla de policía más cercana, garantizando absoluta reserva.