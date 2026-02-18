La violencia volvió a golpear a Carlos Meisel, en el suroccidente de Barranquilla, luego de confirmarse el fallecimiento de Juan Diego Guzmán Peña, de 21 años, quien había resultado herido en un atentado sicarial registrado en la mañana del pasado martes 17 de febrero.

Con esta muerte, ya son dos los jóvenes que pierden la vida tras el ataque armado ocurrido en mencionado sector.

La primera víctima fue Dominic Santiago Franco Carmona, de 21 años de edad, creador de contenido digital, quien murió en el lugar de los hechos tras recibir múltiples impactos a bala.

Según el informe suministrado por la Policía, a eso de las 6:55 de la mañana, las víctimas se encontraban consumiendo estupefacientes en el sector conocido como la “Caleta Los Cultura”, ubicada en la calle 74 con carrera 24.

En ese momento, un sujeto identificado por las víctimas con el alias de Mois, los confrontó y, con arma de fuego en mano, les propinó una ráfaga de disparos antes de huir.

Mientras Franco Carmona falleció de manera inmediata, Juan Diego fue trasladado inicialmente al Camino La Manga y posteriormente remitido al Nuevo Hospital Barranquilla, donde permaneció bajo pronóstico reservado hasta que se confirmó su deceso debido a la gravedad de las heridas.

Fuentes policiales indicaron que en este sector tendría injerencia el grupo delincuencial Los Costeños, y que el hecho podría estar relacionado con disputas criminales y presiones extorsivas, hipótesis que hacen parte de la investigación.

La Policía Metropolitana de Barranquilla continúa adelantando labores judiciales para dar con el paradero del responsable y esclarecer plenamente los móviles de este doble homicidio que enluta nuevamente al suroccidente de la ciudad.