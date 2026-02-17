La violencia continúa paseándose por las calles de Barranquilla. Esta vez, durante la mañana de este martes 17 de febrero, en el barrio Carlos Meisel, Suroccidente de Barranquilla, fue escenario de un nuevo atentado sicarial, dejando como saldo un joven muerto y otro herido.

La víctima fatal fue identificada como Dominic Santiago Franco Carmona, de 21 años de edad, mientras que el lesionado responde al nombre de Juan Diego Guzmán Peña, también de 21.

Según el informe suministrado por la Policía, a eso de las 6:55 a. m., las víctimas se encontraban consumiendo estupefacientes en el sector conocido como la “Caleta Los Cultura”, ubicada en la calle 74 con carrera 24.

En ese momento, un sujeto identificado por las víctimas con el alias de Mois, los confrontó y, con arma de fuego en mano, les propinó una ráfaga de disparos, causándole la muerte en el acto a Dominic Santiago.

Por su parte, Juan Diego quedó malherido y fue trasladado al Paso La Manga, posteriormente es remitido al Nuevo Hospital General de Barranquilla, donde permanece bajo pronóstico reservado.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para dar con el paradero del agresor. Asimismo, revelaron que el sitio donde ocurrió el ataque está bajo el mando de alias Domingo, quien presuntamente haría parte del grupo criminal ‘Los Pepes’.