El sonido de las balas silenció a los picó que a eso de las 10:10 de la noche del domingo carnaval –15 de febrero – retumbaban en el barrio Montecristo, la localidad Norte-Centro Histórico. En el hecho resultaron heridos tres ciudadanos extranjeros – de distintas nacionalidades – cuando se encontraban en un establecimiento comercial.

Leer más: Un italiano, un francés y un inglés, los tres extranjeros heridos a bala en tienda de Montecristo

Las autoridades indicaron que los tres extranjeros se encontraban departiendo en la tienda de razón social “El líder de los Precios”, ubicada en la carrera 56 con carrera 50, cuando sujetos abordo de una motocicleta y un vehículo, desenfundan armas de fuego y disparan en repetidas ocasiones.

En el hecho resultaron heridos: Motte Cyprien Loic, de 20 años y nacionalidad francesa; Teo María Starostenko, de 24 años y nacionalidad italiana, y Jacob Benjamín Sedgwick, de 23 años y nacionalidad inglesa. Los tres extranjeros, alcanzados por las balas, al parecer, habían estado compartiendo en eventos cercanos y habrían llegado a la tienda para seguir de goce.

No olvide leer: Tres turistas extranjeros resultaron heridos en medio de un tiroteo en una tienda de Montecristo

Vecinos del sector y testigos del hecho, en diálogo con EL HERALDO, señalaron que en el negocio había música a alto volumen y clientes tomaban bebidas embriagantes, en una escena típica carnavalera, cuando apareció en el sitio un pistolero que abrió fuego contra los presentes.

Tras la ráfaga de bala, los residentes del sector intentaron auxiliar a las personas heridas, quienes fueron trasladadas hasta la clínica El Prado.

A través de un informe conocido por esta casa periodística se estableció que el ciudadano francés Loic recibió dos impactos por arma de fuego, uno en el abdomen y otro glúteo izquierdo con fractura en fémur, por lo que debió ser remitido a la Clínica General del Norte.

Lea acá: Asesinan a un joven de 22 años en Las Nieves: van tres homicidios en menos de 72 horas

Eran estudiantes

En las últimas horas se han revelado nuevos detalles sobre las victimas del ataque a bala. Se conoció que Motte Cyprien Loic, Teo María Starostenko y Jacob Benjamín Sedgwick son estudiantes que provenían de Bogotá y se desplazaron hasta Barranquilla para disfrutar de las fiestas de Carnaval.

El teniente coronel Belkin Villareal, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla, indicó que ya se han desplegado todas las capacidades para identificar a los responsables de la balacera.

Le puede interesar: Asesinan a hombre en el barrio Nuevo Horizonte: uno de los agresores fue capturado por la Policía

“Frente a los hechos ocurridos en el barrio Montecristo, donde resultaron lesionadas tres personas de nacionalidad extranjera, la Policía Nacional dispuso de toda su capacidad para que a través de la Seccional Criminal y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación se puedan esclarecer los hechos y ubicar a los responsables”, dijo el oficial.