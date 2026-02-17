Durante la noche de este lunes 16 de febrero un hombre fue asesinado a tiros cuando era perseguido por sus agresores. El hecho de sangre ocurrió en el popular barrio Las Nieves, en el Suroriente de Barranquilla.

EL HERALDO conoció que la víctima era un joven, identificado por las autoridades como Deivis de Jesús Palmera Sánchez, de 22 años de edad.

De acuerdo con el informe suministrado por la Policía, Palmera Sánchez se encontraba por la calle 25 con carrera 21B cuando era perseguido a pie por dos sujetos que portaban armas.

Durante la persecución, uno de los agresores logró alcanzarlo y le propinó varios disparos.

Posteriormente, los habitantes del sector auxiliaron al joven y lo trasladaron hasta el Camino Simón Bolívar. Sin embargo, los médicos de turno informaron que, minutos después de haber ingresado, la víctima acabó falleciendo a causa de la gravedad de las heridas.

Según el reporte de las autoridades, la zona donde ocurrió el ataque tiene injerencia criminal los grupos criminales ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’. Asimismo, el homicidio estaría relacionado presuntamente a una confrontación interna entre integrantes de ‘Los Pepes’.

Cabe reseñar que, en las últimas 72 horas, se han perpetrado tres homicidios en el barrio Las Nieves, situación que ha alarmado en gran manera a sus habitantes, denunciando un gran incremento de la inseguridad.

El primer caso se registró durante la noche del pasado sábado 14 de febrero, en la carrera 20B con calle 23, cuando un joven identificado como Brayan Reales, estaba en compañía de unos familiares y fue acribillado de cinco mortales disparos por un sicario a pie.

Malherido, Reales fue trasladado hasta el Camino Simón Bolívar, donde ingresó sin signos vitales.

Al día siguiente, –el domingo– a eso de las 2:30 p. m., un propietario de un estadero, identificado por la Policía como Michael Yordan Márquez Rosillo, de 30 años, había sido asesinado por unos sicarios en moto.

De acuerdo con la información preliminar, el ataque ocurrió en la carrera 24 con calle 24, donde la víctima fue acribillada por hombres armados.

Los habitantes de esta comunidad exigen a las autoridades que se aumenten los patrullajes en las zonas críticas del barrio para que así, los homicidios desciendan y regrese la calma a la que estaban acostumbrados.