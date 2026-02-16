En las últimas horas empezaron a circular varias imágenes en las que se ve a supuestos internos de la Cárcel y Penitenciaría de media seguridad “La Modelo” grabando con celulares de alta gama a algunos grupos que habían desfilado en la Vía 40, ya que este punto es casi que el final del recorrido.

En las grabaciones se logra ver que hay dos personas desde el centro carcelario grabando desde una pequeña ventana, que sería una celda, con sus celulares, por lo que en principio se hablaba de que habian sido internos. Esto generó una enorme polémica en redes sociales entre internautas que cuestionaron el uso libre de celular en los centros carcelarios.

Ante esto, David Fals, director de la Cárcel Modelo, aclaró que quienes estaban grabando desde el centro penitenciario no eran internos sino funcionarios del Inpec y por esto tenían sus respectivos celulares.

“La información divulgada es incorrecta. Las personas que aparecen en el material audiovisual no corresponden a internos del establecimiento, sino a auxiliares que, para ese momento, se encontraban descansando en su alojamiento. Valorando que no son privados de la libertad en celdas ni patios del centro penitenciario”, sostuvo el funcionario.

Aseguró, además, que la reacción de los funcionarios del Inpec al sacar sus celulares y grabar desde ahí fue normal por el ambiente festivo que vive la ciudad por el Carnaval. “Reaccionaron de manera espontánea ante la música y las manifestaciones folclóricas que se percibían desde el exterior, situación que fue interpretada y difundida fuera de contexto”, explicó.

Posteriormente se conoció otro video en el que una persona graba el lugar desde donde se habría hecho la grabación. En este se logra ver que es una zona de descanso de los funcionarios del Inpec y la ventana da hacia el sitio donde se encontraban los grupos que terminaban de desfilar.

El uso de celulares en las cárceles no es una polémica nueva. De hecho durante operativos de las autoridades normalmente incautan estos dispositivos móviles que son utilizados libremente por los internos.