Al final de la tarde del viernes 3 de octubre se registró un ataque armado contra un grupo de funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en inmediaciones de la cárcel La Modelo, en Bogotá, que dejó como saldo una persona muerta y tres más heridas.

Lea: Nuevo ataque a funcionarios del Inpec: dispararon contra vehículo de dragoneante en Armenia

La víctima mortal fue identificada como Miguel Muñoz Llano, un dragoneante de 26 años que iba saliendo de turno laboral junto a sus compañeros cuando, hacia las 6:00 p. m., sujetos en moto los atacaron a tiros.

Inpec Miguel Muñoz Llano, el dragoneante del Inpec asesinado.

Los tres dragoneantes lesionados están recibiendo atención médica en dos centros asistenciales de la ciudad.

Este domingo ‘Noticias Caracol’ reveló el video de cámara de seguridad que muestra el momento exacto en el que dos hombres a bordo de una motocicleta perpetraron el ataque con arma de fuego.

Lea: Inpec suspende visitas en cárceles de Bogotá, Cali y Palmira por riesgo de atentados

Las imágenes muestran cómo el sujeto que iba como parrillero, vestido con una chaqueta blanca y azul, apunta con un arma de fuego hacia el grupo de cuatro dragoneantes del Inpec que se encontraban en las afueras de la cárcel La Modelo y dispara en repetidas ocasiones.

Mientras tanto, su cómplice conducía la motocicleta en la que huyeron rápidamente del sector para evitar ser atrapados por testigos o uniformados de la Policía.

Lea: Retornan a su país dos ciudadanos paraguayos liberados tras secuestro en Colombia

La cámara de seguridad también captó otras dos motocicletas en el sector, por lo que las autoridades no descartan que hayan más de dos personas involucradas en el ataque.

Noticias Caracol conoció la imagen del momento exacto en que dos sicarios atacaron a cuatro dragoneantes del Inpec a las afueras de la cárcel La Modelo de Bogotá. Estas son las hipótesis que manejan las autoridades.



Siga la señal de Noticias Caracol en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/bkKNSDvn8r — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 4, 2025

Este hecho se suma a los ataque contra funcionarios del Inpec en Palmira (Valle del Cauca) y Armenia, ocurridos el viernes 3 y sábado 4 de octubre. Por estos hechos el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ordenó la suspensión provisional de las visitas de familiares y amigos de las personas privadas de la libertad en algunos centros de reclusión del país.

La medida rige los días 4 y 5 de octubre de 2025 y aplicará en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON) de Bogotá, Cali y Palmira. Según el documento oficial, la decisión busca “minimizar el riesgo de atentados contra los funcionarios y salvaguardar la integridad del personal visitante”.