En la tarde de este sábado 4 de octubre se registró un nuevo ataque armado contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Esta vez ocurrió en la ciudad de Armenia, donde sujetos en motocicleta dispararon en repetidas ocasiones contra el vehículo particular de un dragoneante.

El dragoneante, que había salido de turno laboral, se movilizaba en su camioneta en inmediaciones de la reclusión de mujeres de Armenia cuando, hacia las 6:15 p. m., fue atacado por dos hombres que iban a bordo de una motocicleta color negro.

Los pistoleros impactaron el vehículo del funcionario del Inpec en al menos cinco ocasiones, sin que ninguna bala alcalzara a la víctima.

Sin embargo, el dragoneante resultó levemente lesionado por las esquirlas de vidrio que cayeron dentro de la camioneta por los impactos de bala. Por esto, el hombre fue llevado a un centro asistencial.

"Tras conocerse el hecho, de manera inmediata se dio inicio a las verificaciones y a la recopilación de información para establecer hipótesis y responsables del hecho", indicó la Policía del Quindío, según recoge ‘Blu Radio’.

Este hecho se suma a los asesinatos de dos dragoneantes en Bogotá y Palmira (Valle del Cauca), ocurridos el viernes 3 de octubre. Por estos hechos el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ordenó la suspensión provisional de las visitas de familiares y amigos de las personas privadas de la libertad en algunos centros de reclusión del país.

La medida rige los días 4 y 5 de octubre de 2025 y aplicará en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON) de Bogotá, Cali y Palmira. Según el documento oficial, la decisión busca “minimizar el riesgo de atentados contra los funcionarios y salvaguardar la integridad del personal visitante”.

Los demás establecimientos penitenciarios del país continuarán con la programación habitual de visitas. El INPEC también instruyó a los directores y comandantes de vigilancia de los ERON a socializar las disposiciones del oficio N.º 2025IE0203383, que ordena extremar las medidas de seguridad.