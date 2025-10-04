El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) ordenó la suspensión provisional de las visitas de familiares y amigos a las personas privadas de la libertad en algunos centros de reclusión del país, como medida preventiva frente a los recientes ataques sistemáticos contra sus funcionarios.

La medida regirá los días 4 y 5 de octubre de 2025 y aplicará en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON) de Bogotá, Cali y Palmira. Según el documento oficial, la decisión busca “minimizar el riesgo de atentados contra los funcionarios y salvaguardar la integridad del personal visitante”.

Los demás establecimientos penitenciarios del país continuarán con la programación habitual de visitas. El INPEC también instruyó a los directores y comandantes de vigilancia de los ERON a socializar las disposiciones del oficio N.º 2025IE0203383, que ordena extremar las medidas de seguridad.

La comunicación, firmada por el Teniente Coronel José Edmundo González Casallas, director encargado de Custodia y Vigilancia del INPEC, fue clasificada como de carácter urgente.

Identifican al dragoneante del Inpec que fue asesinado

Un dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) fue asesinado y dos más resultaron heridos en la mañana de este viernes al ser atacados por sicarios en Bogotá.

El ataque ocurrió cuando cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas dispararon contra los funcionarios que se encontraban en inmediaciones de la cárcel La Modelo, dijo el Inpec en un comunicado.

Como resultado del ataque, “tres dragoneantes resultaron heridos y fueron trasladados de inmediato a centros hospitalarios. De acuerdo con el reporte médico, lamentablemente, uno de los funcionarios falleció”, detalló la información.